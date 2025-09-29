Slušaj vest

Voditeljka Sanja Kužet pojavila se danas na snimanju emisije "Nikad nije kasno", a tom prilikom je za medije govorila na razne teme.

Sanja Kužet blista, a kako kaže, nikada više nije dobijala komplimenata na račun izgleda kao danas.

- Kako sam zakorčila u svoj studio, dobijam komplimente od svih dragih ljudi koje ovde znam. Malo je i meni neobično, nisam skoro imala ovoliko komplimenata u jednom danu. Treniranje je sastavni deo mog života, to je moja dnevna rutina u kojoj ja uživam.

O povratku u studio Zvezda Granda

- Emocije su pomešane, presrećna sam. Mene ovde ispunjavaju ljudi i uspomene, volim da popričam sa kolegama. Bude se emocije, guramo dalje, borimo se sa nedaćama koje nas sputavaju ponekad. Fali mi scena, fali mi taj osećaj, ja obožavam svoj posao. Biće prilike da ponovo budem ispred reflektora, još uvek uživam u trećem sinu, imam dovoljno vremena da se posvetim svim stvarima koje želim. Reflektori će malo sačekati.

Sanja je dobila sina prošle godine, a sada je otkrila koliko mu je posvećena.

- On je najmlađi i najslađi, posvećena sam njemu. Mislim da će rastanak sa njim, kada budem krenula na posao, biti najdramatičniji. Baš je vezan za mene. Uživam, kad kažem da je naporno, mislim na fizikalije. Trudim se da mi svakodnevica bude prednost, da uživam u svakom danu, moja svest o tome da vreme brzo prolazi, uživam u svakoj sekundi provedenim sa njim.

Pomoć druge dece

Voditeljka je otkrila da li joj deca pomažu oko najmlađeg sina.

- Svi vole da pomažu, meni je dovoljno da se zaigraju, druga pomoć mi ne treba. Tinejdžer ima 16 godina, on ima neke svoje obaveze, srednji od osam godina ima svoje obaveze, dok se mi uveče sastavimo svi, meni je dan sa Vukom prošao. Sve u svemu uživamo u jedinstvu i skladu koji smo muž i ja zajedno gradili. Najmlađi sin je najzahtevniji, ne libim se tih stvari. Dosta sam popustljivija prema njemu.

Sanja kaže da će raditi na odvajanju od najmlađeg sina kada za to dođe vreme.

- Radićemo na tom odvajanju, nejga čeka vrtić, mislim da to mora da se odradi. Ja nisam u tim situacijama patetična, dok taj momenat mne dođe uživaćemo.

O Zvezdama Granda i Pinkovim Zvezdama

- To je neko napravio tako da bude, ozbiljno je razmišljao o tom projektu, ja podržavam moj tim, podržavam Zvezde Granda, započeli su fenomenalnu sezonu, zadržali su nivo i kredibilitet koji je godinama građen, takmičari su prepoznali i ja sam uz njih.

Sanja je govorila i o ljudima koji su prešli u Pinkove Zvezde i novim članovima žirija u Zvezdama Granda.

- Ja njih lično poznajem, mislim da su dobri ljudi. Ne mislim da poslovne prilike ne mogu da promene sliku koja je kreirana godinama između mene i njih. Šta danas može da nas iznenadi, promene su normalne, svako može da bira ono što je najbolje za njega. Viki i Taške su divni ljudi, ne bih polemisala o tome da li će se ona vratiti u Zvezde Granda.

