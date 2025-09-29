Asmin kaženjen nakon što je udario Uroša

Slušaj vest

Učesnik "Elite 9", Asmin Dudržić, danas je odlukom produkcije kažnjen,

Naime, Asmin Dudržić prekršio je jedno od najvažnijih pravila "Elite 9" i ponašao se agresivno zbog čega ga je produkcija odmah novčano kaznila.

On je divljao tokom svađe sa Urošem Stanićem zbog čega je obezbeđenje odmah reagovalo. Gledaoci komentarišu da bi Asmin mogao biti i hitno izbačen sa imanja.

1/5 Vidi galeriju Asmin Durdžić Foto: Printscreen, Printscreen Instagram

Inače, o Durdžićevoj vezi sa Stanijom Dobrojević dugo se priča i piše, a Asmin je po ulasku u "Elitu" postao blizak sa Minom Vrbaški.

Stanija dala svoj sud

Stanija je sad to prokomentarisala u svom stilu.

- Svi mi već izjavljuju saučešće u smislu Alibaba i Mina, pitanje trenutka kad će biti zajedno... Napravljena je takva atmosfera da nemam puno prostora da ga branim i pravdam, jer već sledeći momenat mogu da mi se smeju! Međutim, nije on ništa konkretno uradio i meni je ovo za sada skroz okej druženje - rekla je ona.

- Imponuju jedno drugom, ona u glavnoj temi, a on ima pored sebe prelepu drugaricu. Da! To je taj vajb, međutim ovo će da traje još 10 meseci, a iz prijateljstava se rađaju najlepše ljubavi, pa videćemu! U problemu sam! - dodala je Stanija za "Pink".

1/7 Vidi galeriju Stanija i Asmin Foto: Instagram, Printscreen/Instagram, Prinstcreen

Pogledajte dodatni snimak: