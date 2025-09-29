Slušaj vest

Rijaliti učesnica Jovana Tomić Matora izjavila je u tokom jednog izlaganja u Beloj kući da njena bivša partnerka Stefani Grujić nikada nije volela, a javnost je od tad čekala da se novopečena mama oglasi.

Sada je usledio njen žestok odgovor.

Matora i Stefani Foto: Printscreen, Printscreen Youtube TV Pink, Petar Aleksić

Ova rečenica pokrenula je buru reakcija, a odgovor nije dugo čekao. Stefani je oštro reagovala i poručila:

- Za sve sam bila u pravu! Težak folirant. Verila me je, plakala, molila? Haha, smešne su mi i ona i ova njena. Drago mi je jer se opet pokazalo da sam i u ovoj priči ja išla srcem i bila iskrena, a da je ona sa mnom bila zarad interesa i dobre rijaliti priče. Hvala dragom Bogu, izvukla sam se iz cele te bolesne priče sa njom - rekla je Stefani.

Krila trudnoću od partnera

Podsetimo, Stefani Grujić i Danijel Dujković Munjez imaju sina Konstantina. Rijaliti učesnica je trudnoću krila od bivšeg partnera, te je on doživeo šok u Eliti 8 kada je stiglo pismo od Velikog šefa da je postao otac.

Stefani Grujić Foto: Printscreen Youtube TV Pink, ATAIMAGES, Petar Aleksić, ATA Images Petrar Aleksić

Uprkos tome, Stefani je ubrzo ušla u rijaliti gde je nekoliko meseci boravila sa ocem svog deteta, a kako sada ističu odnosi između njih dvoje su sada stabilni. Ipak, Munjezova porodica ne prihvata Grujićevu, kao ni njenog sina, sve dok, kako kažu, ne dokaže DNK analizom da je njihov sin Konstantinov otac.

Kurir.rs/Pink

Ne propustiteStarsPOZNATI ŠVALER ODLEPIO ZA TEOM TAIROVIĆ! U rijalitiju saznao da je postao otac, a sad bacio oko na pevačicu, sve obelodanio javno: "Kako je dobra..."
WhatsApp Image 2025-06-12 at 09.03.33_902ba0fc.jpg
StarsBIVŠA RIJALITI UČESNICA NAPRAVILA SKANDAL, HISTERISALA U LAJVU I PSOVALA LJUDE! Zbog ove stvari je poludela: Sve ću vas blokirati!
Screenshot 2025-09-10 192232.png
RijalitiPREKINUTA EMISIJA ZBOG STEFANI GRUJIĆ Stiglo iznenađenje, pa se saznala šokantna istina!
Screenshot 2025-09-10 192206.png
Rijaliti"MOJE DETE NEĆE BITI NEŽELJENO" Matoroj ide para na uši, rešila da se do kraja obračuna sa Stefani: Otkrila pravi razlog raskida Andree i Karića!
Stefani Grujić i Jovana Tomić Matora u emisiji Narod pita
RijalitiPALO POMIRENJE?! Najnovije objave Stefani Grujić i Munjeza podgrejale sumnje o ponovnom susretu!
sefani munjez.jpg

Matora ulazi u Elitu s Draganom Izvor: Kurir