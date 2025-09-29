Slušaj vest

Rijaliti učesnica Jovana Tomić Matora izjavila je u tokom jednog izlaganja u Beloj kući da njena bivša partnerka Stefani Grujić nikada nije volela, a javnost je od tad čekala da se novopečena mama oglasi.

Sada je usledio njen žestok odgovor.

Ova rečenica pokrenula je buru reakcija, a odgovor nije dugo čekao. Stefani je oštro reagovala i poručila:

- Za sve sam bila u pravu! Težak folirant. Verila me je, plakala, molila? Haha, smešne su mi i ona i ova njena. Drago mi je jer se opet pokazalo da sam i u ovoj priči ja išla srcem i bila iskrena, a da je ona sa mnom bila zarad interesa i dobre rijaliti priče. Hvala dragom Bogu, izvukla sam se iz cele te bolesne priče sa njom - rekla je Stefani.

Krila trudnoću od partnera

Podsetimo, Stefani Grujić i Danijel Dujković Munjez imaju sina Konstantina. Rijaliti učesnica je trudnoću krila od bivšeg partnera, te je on doživeo šok u Eliti 8 kada je stiglo pismo od Velikog šefa da je postao otac.

Uprkos tome, Stefani je ubrzo ušla u rijaliti gde je nekoliko meseci boravila sa ocem svog deteta, a kako sada ističu odnosi između njih dvoje su sada stabilni. Ipak, Munjezova porodica ne prihvata Grujićevu, kao ni njenog sina, sve dok, kako kažu, ne dokaže DNK analizom da je njihov sin Konstantinov otac.

Kurir.rs/Pink