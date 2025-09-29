Slušaj vest

Jutjuber Bogdan Ilić, poznatiji kao Baka Prase, progovorio je o esteteskim operacijama svoje nove devojke Milene Stamenković.

Iako je Baka Prase prethodno tvrdio da je ona uradila, obraze, čelo, nos, bradu, uši, sada je rekao kako je tada šalio i da njegova devojka samo ima silikonske grudi i da je radila usne.

Milena Stamenković, devojka Bake Praseta Foto: Printscreen Instagram

- Ona devojka ništa nije radila na sebi. Ja sam trolovao. Videla sam koliko su se ljudi uspalili da je ona cela izoperisana. Uradila je grudi i usta. Usta rade sve devojke na svetu. Grudi je uradila, ja neću da se žalim. Ona je bez grudi bila grom gromova - rekao je Bogdan u lajvu.

Ugradila silikone

Inače, devojka Bake Praseta, Milena Stamenković je nedavno govorila o operaciji grudi.

- Odlučila sam da konačno probijem led i "guknem", što bi se reklo, i snimim ovakav tip videa, jer sam dobila mali milion pitanja od vas žena vezano za moje grudi. Danas želim da podelim svoje lično iskustvo o operaciji grudi i silikonskim implantima - započela je lepa Novosađanka, pa nastavila.

1/7 Vidi galeriju Baka Prase Foto: Printscreen Instagram, Printscreen, Printscreen TikTok

- Odlučila sam se na operaciju jer volim veće i punije grudi. Bog me nije pogledao što se dalo za videti. Da mogu da izgradim grudi u teretani, ja bih trenirala, ali nisam mogla, tako da mi je jedina opcija bila plastična hirurgija. Nisam bila iskompleksirana, niti sam imala neki deformitet – imala sam prirodno lepe grudi, samo što sam htela da budu malo veće. Radili smo 420 kubika, oblik je anatomski, a operacija je trajala oko sat vremena. Kada sam se probudila iz anestezije, ništa me nije bolelo jer me je držala anestezija, ali kako je krenula da popušta... Opet bih prolazila kroz sve da moram, ali mislim da je to najveća bol koju sam doživela u životu - objasnila je Milena i otkrila da ju je cena ovog zahvata koštala čak 4.000 evra.

Kurir.rs

Baka Prase juri kroz grad nakon raskida sa Anjom: