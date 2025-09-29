Slušaj vest

Dragomir Despić Desingerica je u svojoj dosadašnjoj karijeri snimio više provokativnih spotova koji su izazvali brojne reakcije na društvenim mrežama i u medijima.

Među najzapaženijima je definitivno i spot za pesmu „Mrkavacc“, koji je privukao pažnju kako zbog same pesme, tako i zbog odvažnog vizuelnog identiteta.

Kako je došlo do spota?

Za ovaj video, snimljen krajem prošle godine, Desingerica je angažovao atraktivnu pevačicu Tamaru Radmilović, poznatiju pod umetničkim imenom Tacca. Tacca je publici postala poznata kao učesnica popularnog muzičkog takmičenja „Pinkove zvezde“, gde se izdvojila specifičnim glasom i upečatljivim nastupima.

Njeno pojavljivanje u spotu donelo je dodatnu dozu provokacije i provokativne tenzije, naročito u scenama koje su snimane u kadi, gde zajedno sa reperom razmenjuje nežnosti.

Interesantno je da se tokom snimanja svih ovih strastvenih scena na setu nalazila i supruga Dragomira Despića – Nevena Despić. Iako bi mnoge žene imale zamerke na takve kadrove, Neveni očigledno nije smetalo to što njen suprug, u svrhu umetnosti i promocije pesme, ulazi u prilično intimne situacije sa drugom ženom. Naprotiv, ona je sve vreme bila prisutna na snimanju, podržavala svog muža i profesionalno posmatrala razvoj cele priče.

