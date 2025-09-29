Vanredni ulazak u Elitu 9 pomrsiće konce u rijalitiju
OD VEČERAS U ELITI VIŠE NIŠTA NEĆE BITI ISTO! Desiće se vanredno ubacivanje u rijaliti, sa Pinka najavljuju ogromno iznenađenje
Ponedeljkom se u "Eliti" održava "Izbor potrčka", a potom i "Pretres nedelje" sa Milanom Miloševićem, međutim večeras milionsku publiku očekuje ogromno iznenađenje!
Naime, direktorka programa TV Pink Milica Mitrović na svom zvaničnom nalogu na Instagramu najavila je da će "Izboru potrčka" i "Pretresu nedelje" prethoditi VANREDNO UBACIVANJE u "Elitu"!
Šta će se desiti?
Ove večeri na velelepno imanje u Šimanovcima useliće se neko čiji će ulazak promeniti apsolutno sve u Beloj kući!
Svojom pričom zaintrigiraće čitav Balkan, koji uveliko netremice prati međuljudske odnose u Beloj kući, a nema sumnje da će ubrzo doći do brojnih promena kada je reč o međuljudskim odnosima unutar rijalitija.
