Folk pevač Darko Lazić pre četiri dana imao je udes u Beogradu, dok se vraćao sa suprugom Katarinom sa jedne proslave.

Nakon što je izazvao saobraćajku Darko puni novinske članke, te se njegov svaki korak prati.

Ipak, folker se nije puno potresao oko udesa, te je istakao da nema potrebe za tim, jer su svi učesnici u saobraćajnoj nezgodi prošli bez povreda.

On se neretko oglašava na društvenim mrežama, a sada je pokazao kako provodi vreme nakon čitavog haosa.

Naime, Darko je snimio svoju najmlađu ćerku Srnu kako se igra sa njegovim novčanikom i vadi novčanice.

"Na koga li je", napisao je pevač.

"Bilo je kišovito na putu"

Inače, nakon saobraćajke, Lazić je za medijai spričao šta se dogodilo.

"Hvala milom Bogu, ništa strašno, živa glava. Proklizao mi je auto, kao što možete videti na putu, bilo je kišovito na putu, ja sam krenuo da obilazim. Nisam video da je autobus stajao parkiran u desnoj traci i nisam mogao da zakočim, pustio sam kočnicu i namotao sam na svoju stranu, ne bi li povredio Katarinu i sa moje strane sam ga zakačio... Hvala Bogu što nije bila velika brzina, da je bila, bilo bi još gore", rekao je on i dodao:

"Ja sam zadobio posekotine od šoferke koja je pukla... Ko je kriv, to se ne zna, ja sam kriv što sam vozio po kiši, on je kriv što je stajao. Bitno je da niko nije povređen ozbiljno. Kaća ima samo malu posekotinu na glavi od stakla".

