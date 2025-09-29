Slušaj vest

Ukućani danas biraju najumišljeniju osobu u Beloj kući, a reč je dobio Milan Radosavljević.

- Rada koja misli da sve zna i sve nas šikanira. Druga osoba si ti, znamo da si izgubila odnos. Treća osoba je ovaj ovde gospodin. Ne znam zašto si ga tako ošišao Ilija, napravio si mu krompir!? - rekao je Milan.

- Prvo mesto je Ilija. Umislio je da je jedini frizer, a ne zna da mu Bebica krade posao. Drugi je Ivan, umislio je da ima više para od mene, a ne zna da sam sad glavni diler - rekla je Dragana.

- Prva osoba je Zorica Marković -rekla je Vanja.

- Samo čačkaj -ubacila se Zorica.

- Napada samo Daču, a kad je Milena u pitanju ona ne postoji. Svako izlaganje se zamuti. To je prva osoba koja je umišljena. Jedino Dači vokabularno može da parira. Druga osoba je Luka jer je umislio da je na osnovu glasačke podrške jak. Videli smo da mu je Milena parirala. Treća osoba je Ivan, koji je godinama umišljeni rijaliti gigant - rekla je Vanja.

- Laži i prevare! Bubašvabe i pacovi! - skočila je Zorica.

- Prva osoba je Uroš. Priča o njegovim stvarima koje su skupe, koga to zanima!? Drugo mesto je Sara, trenutno najveća zvezda rijalitija. Ima govornu manu, ne zna da kaže "ne". Treća osoba je Asmin, glumi kriminalca - rekao je Jovan.

- Teodora i Bebica su na listi. Treća osoba je Rada, ali sad si se popravila - rekao je Viktor.

- Milena nije Jelena Karleuša, nego Milena Lalić. Bebici da nije bilo Miljane, niko ne bi znao da postojiš. Koliki si ne može nijedna kamera da te zaobiđe. Mala Rada je treća, a mislim da je samo privremeno spustila loptu - rekla je Sandra.

- Bebicu bih naveo jer ima nadobudan stav prema novim učesnicima. Druga je Vanja, ali plava. Ona je korektna i prijatna, ali isključivo zbog načina odevanja. Malo kičerajski, privlačenje pažnje na sebe. Treća osoba je Mina Vrbaški. Daješ šansu Terzi, a dala je reč da neće da ima ništa sa njim - rekao je Miki.

- Rada je prva. Mislim da nemaš ni govor,a ni stil. Broj dva je Sarita. Mislim da si predaleko otišla, mnogo si se zaigrala. Bolje da se vratiš na pravi put. Broj tri je Vanja. Stil oblačenja mi se uopšte ne sviđa. Ne trebaju ti one zavese i ono golo. Obuci se, prehladićeš se. Ne trebaju ti trodupli brusevi - rekla je Dušica.

- Vanja, ja sam ti prišla među prvima. Sada ne mogu očima da te gledam. Tvoje ponašanje kao sa Belog dvora - rekla je Sara.

