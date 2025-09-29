Doživela razočarenje

- Iskreno da vam kažem, ovo nikada u životu ne bih objavila da nije ispao vrlo neprofesionalan i bezobrazan prema meni. Devojke koje misle da će biti najlepše za poseban dan, ako plate Stefanu Subotiću 250 evra, da se ne zezaju. Neka izaberu nekog šminkera koji će ih lepo našminkati, a ne te neke popularne influensere - započela je Minja.

- Htela sam da budem opuštena i najlepša moguća za svoj prvi krug u Zvezdama Granda. Znajući da Stefan radi porcelanski ten, zakazala sam termin kod njega. Rekao mi je da je cena 250 evra. Ugovorili smo termin u 9.30h, jer mi je proba bila u 11h. Naravno, platila sam kaparu 125 evra. Dolazim u 9.30h na lokaciju koja mi je poslata, da bi se desilo da šalje poruku kako će kasniti. Onda se ispostavilo da mi je poslao pogrešnu lokaciju. Ja čekam na toj lokaciji koju su mi dali, a prava lokacija je udaljena 15 km odatle. Nekako sam stigla do 9.50h i krenuo je da me šminka, bio je veseo. Međutim, moja mama je primetila da su mi oči nejednako našminkane i da izgledam zrikavo. Platila sam mu 250 evra i otišla na probu, ali kada sam se pogledala, po licu sam imala mrlje. Sve je počelo da se sliva i razmazuje. Na kraju su me spasile žene u šminkernici koje su vlažnom maramicom skinule tu šminku i uradile novu - ispričala je takmičarka "Zvezda Granda" na TikToku.