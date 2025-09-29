Slušaj vest

Pevač Hasan Dudić nedavno je završio na VMA, a sada je za domaće medije otkrio sa kakvim se zdravstvenim problemima suočio.

On će, po svemu sudeći, uskoro morati na operaciju jer su doktori ustanovili da ima veliku kilu, zbog čega mu je stomak naduven.

Jedna zdravstvena i jedna estetska operacija

- Ja se osećam kao dečak, ali godine me malo stigle. Od trenutka kada sam imao kovid i jedva preživeo, stalno se susrećem sa novim zdravstvenim problemima. Doktori su mi pronašli kilu u stomaku i moraću da idem na operaciju. Zbog toga mi je i stomak ovoliki, ali rešićemo mi to - rekao je Hasan Dudić za Telegraf.

1/8 Vidi galeriju Mediji su nedavno pisali o zdravstvenom stanju Hasana Dudića, a pevač se večeras pojavio u Šapcu, na koncertu posvećenom pokojnom Šabanu Šauliću, gde će zapevati u čast pokojne muzičke legende Foto: Boba Nikolić

Posle te operacije uslediće i jedna estetska.

- Želim da izgledam lepo, kada rešim kilu, ići ću i na presađivanje kose u Tursku - rekao je on.

Sin u rijalitiju

Inače, Miki Dudić, Hasanov sin iz braka sa Zlatom Petrović, aktuelni je učesnik "Elite 9".

- Podržao sam ga, neka je ušao. On je priznat muzičar, aranžer, kompozitor, pratio je mene, Šabana, Zlatu, Ildu. Ovo mu je dobra promocija, on je uvek živeo u senci roditelja. Ja sam njega terao pre 20-25 godina da snimi moje pesme, to su tvoja dela, ti si naslednik, ali on nije hteo. Sad mu je došlo da hoće da se predstavi, hoće da otvori studio. Ima neki plan svoj - rekao je Hasan o sinovljevom učešću i dodao:

1/6 Vidi galeriju Miki Dudić Foto: Printscreen Instagram

- Gledam ga, pratim. Vidim sad ćuti, on je dobar čovek, za razliku od ovih. Osnovnu školu je završio sa odličnim uspehom, ugostiteljku je završio, nižu muzičku školu, on sebe izdržava od svoje 15 godine. Za razliku od većine tamo, on je kapacitet i gospodin. Svi su dolazili gde je on svirao, mnogo para je zarađivao, znao je za veče da podele i po 3.000, 4.000 i 5.000 evra, kada su ovi naši fudbaleri išli po restoranima. Srce mi se kida kada ga gledam, samo se plašim, on je dobar, ima dobru dušu, tu su ljudi koji ne biraju sredstva da uvrede. On ima ćerku od 19 godina, sin mu je fudbaler, plašim se da ga ne vređaju, a deca su mu za primer - rekao je on za Blic.