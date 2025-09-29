Slušaj vest

Pevač Peđa Jovanović do pre nekoliko godina bio u medijskoj ilegali, međutim pune hale na njegovim koncertima rekle su da ga se publika i te kako uželela, te sada privlači veliku pažnju javnosti, a uz to je veoma angažovan.

Kad vidi sebe s početka uhvati se za glavu

Karijeru je započeo sa bratom blizancem Nenadom, ali su, nakon što su izgradili ime i postali popularni, nastavili solo karijere. On se sada prisetio svojih pevačkih početaka, ali i modne greške iz tog perioda.

- U odelima sam uglavnom, klasika. Najviše volim odela da oblačim, to ne izlazi iz mode. Dešava mi se kada gledam slike ili snimke iz mlađih dana bude hvatanje za glavu, pomislim: „Kakav je ovo stajling, šta mi je ovo trebalo, kakve su ovo boje?“ Tako da, poslednjih nekoliko godina nosim košulje i odela, u tome se najbolje osećam – objasnio je pevač.

Turbulentan ljubavni život

Inače, Jovanović se pre nekoliko meseci treći put pomirio sa suprugom Anom.

"Ne znam koliko puta smo se svađali"

"Moja bivša supruga više nije bivša, sad je sadašnja opet. Ana je najveća ljubav mog života i mi smo stalno bili pred nekim razvodom, sad sam rešio da se više ne glupiram i da se posvetim pravim vrednostima. Više ne znam ni ja koliko puta smo se svađali. Mi se papirološki nikad nismo razveli iako smo sad bili blizu. Mislio sam da sam u pravu, a nisam bio. Sad se vraćamo suštinama u životu. Porodica je bitnija od svega. Sad je treća sreća, više neće biti oscilacija", pričao je folker i dodao:

"Ona je jedna sjajna osoba.. U celoj priči za naš razlaz sam ja kriv. U periodu kad sam totalno bio izgubio kompas preterivao sam u piću i ona to više nije mogla da trpi i ne treba da trpi. Niko to ne treba da trpi. Tako da je razlog što smo se mi razišli bio taj što sam ja bio neizdrživ", govorio je Jovanović.