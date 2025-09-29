GORAN ČOMOR PRIZNAO DA SE RAZVEO! Ovo je prva ispovest poznatog voditelja: Naš glavni razlog je...
Goran Čomor je kao voditelj prisutan na sceni već dugi niz godina.
O njegovom privatnom životu malo se znalo, sem da je oženjen i da ima dva sina.
Čomor je sada po prvi put u emisiji priznao da se razveo sporazumno sa suprugom te otkrio šta je tome prethodilo.
Istina o razvodu
-Možda ovo što govorim nije u redu ali naši glavni problemi su bili što Nikolina voli više da spava. Nisam ni ja neki ranoranilac al to mi je bio neki glavni problem, ali sad banalizujemo je li kad kažem šta je...Kad smo se razvodili, pa Nikolinu pitam "Zašto ideš u savetovalište pa je pitaju zašto se vi razvodite...pravo da vam kažem, kaže ona, ne znam, on je dobar suprug, ne znam što se mi razvodimo..."
Na pitanje novinara da li su ostali u dobrim odnosima kaže:
- Pa ne, posle razvoda nikako. Ja sam ozbiljno zlopamtilo. Tih godina, 3, 4, nikako...ja nisam dozvoljavao da mi se priđe.
Kurir / Hypetv.rs
