Istina o razvodu

-Možda ovo što govorim nije u redu ali naši glavni problemi su bili što Nikolina voli više da spava. Nisam ni ja neki ranoranilac al to mi je bio neki glavni problem, ali sad banalizujemo je li kad kažem šta je...Kad smo se razvodili, pa Nikolinu pitam "Zašto ideš u savetovalište pa je pitaju zašto se vi razvodite...pravo da vam kažem, kaže ona, ne znam, on je dobar suprug, ne znam što se mi razvodimo..."