Ćerka Suzane Mančić, Teodora Kunić, juče je drugi put izgovorila sudbonosno "da", a proslava venčanja odigrala se u jednom prestižnom beogradskom restoranu.

Teodora je blistala u venčanici sirena kroja koja je istakla njene obline, dok je mladoženja nosio uniformu.

Ćerka Suzane Mančić uhvatila bidermajer na sestrinom venčanju Foto: Printscreen Instagram

Jedna od najraspoloženijih bila je sestra Natalija koja se sve vreme veselila uz trubače, a ona je uhvatila i bidermajer.

"Šta ćemo sad?" - napisala je mlađa ćerka Suzane Mančić.

Prema narodnim verovanjima Natalija će se sledeća udati, a da joj se ta ideja dopada pokazuje fotografija koju je podelila na Instagramu.

Atmosfera za pamćenje

Teodorine drugarice sa svojim pratiocima su podelile trenutke sa gala veselja, a sudeći po fotografijama, mladenci i gosti su uživali u nezavoravnom provodu.

Mlada nije skidala osmeh sa lica, a sa svojim suprugom je plesala do kasno u noć. Suzana Mančić takođe je bila vesela, kao i Teodorine drugarice koje su uživale u svakom trenutku.

Venčanje Teodore Kunić

Mančićeva je sa ponosom najavila ulazak mladenaca u salu.

Razvela se od bogataša iz Amerike

Teodora Kunić bila je udata za 20 godina starijeg milionera iz Amerike, a svadba se odigrala u tajnosti u Las Vegasu, o čemu ni voditeljka nije znala u tom trenutku.

Suzani Mančić bilo je izuzetno krivo što je naslednica nije obavestila da se udaje, ali joj je Teodora tada objasnila kako je do takve odluke došla iznenada, dok će veliku svadbu organizovati u Beogradu, pisali su mediji tada.

"Sa mnom im neće biti lako. Šta oni misle?! Zet je bio kriv za sve. Tako sam mu i rekla kada su počeli ozbiljno da se zabavljaju. Bila sam jako ljuta i pozvala sam ga da razgovaramo. I on čovek seo i rekla sam mu: Slušaj ti, ti si mnogo stariji od nje i ti si mi odgovoran za sve što se desi između vas. Tako sam mu rekla, nema tu podeljene odgovornosti", otkrila je Suzana u Magazinu in.

Ipak, brak sa milionerom nije uspeo, a kao razlog ekspresnog razvoda naveli su razlike u karakteru.

