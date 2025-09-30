Slušaj vest

Pevač Darko Lazić pre četiri dana imao je saobraćajku u Beogradu, kada se vraćao sa suprugom Katarinom sa jedne proslave. Darko Lazić je seo u svoje dvorište u porodičnoj kući u Brestaču, upalio kotlić, a onda zapevao.

Masnica od saobraćajke na oku još uvek mu se vidi.

- Dođe mi tako dok kuvam - napisao je Lazić, a onda je zapevao "Naći ću je po mirisu kose".

1/9 Vidi galeriju Darko Lazić kuva gulaš Foto: Printscreen/Instagram

Posvađao se sa Kaćom

Kako nam je ranije rekao izvor blizak pevaču, udesu je prethodila svađa Darka i Katarine. Više o tome poročitajte ovde. Par je, naime, prisustvao promociji pesme Katarinine sestre Tijane Matić, gde je Tijana u jednom trenutku poželela da joj zet opteva jednu tužnu pesmu koja nju pogađa.

Darko Lazić posle udesa kuva gulaš Izvor: Kurir

Pozitivan na alko-test

Kako Kurir nezvanično saznaje, pevač je pozitivan na alko-test, a negativan na drogu. Nezvanično, u krvi je imao više od 1,9 promila alkohola, i kod sebe nije imao važeću saobraćajnu dozvolu.

1/13 Vidi galeriju Darko Lazić Foto: Kurir, Instagram/192_rs



Darko Lazić je u prvoj izjavi za medije otkrio kako je došlo do saobraćajke, a kako kaže, ničega se ne seća.

- Izgubio sam kontrolu, vidim da su svi preneli da sam bio u alkoholisanom stanju, i spominju se nedozvoljene supstance. Ja imam sve nalaze iz bolnice. Hvala Bogu, nikom ništa, preživeli smo. Moja supruga je dobro, ja sam dobio povrede glave, ništa strašno. Padala je kiša, zaneo me je auto, udario sam u autobus. Niko nije bio u autobusu, niko nije povređen, svi smo živi i zdravi. - rekao nam je Darko.

Darko Lazić na VMA posle udesa: