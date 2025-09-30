Slušaj vest

Unuka od pokojnog pevača Predraga Živkovića Tozovca je prelepa mlada dama. Jovana je aktivna na društvenim mrežama, gde deli detalje iz svog privatnog života. Jovana i Nikola venčali su se u maju ove godine, a slike na kojima se vidi njihova ljubav redovno deli na Instagramu.

Fudbaler verio Jovanu u Italiji

Naime, mezimica Predraga Živkovića Tozovca udata je za fudbalera , a par se verio samo nekoliko dana pre svadbe. Nikola je na svom Instagramu objavio sliku prstena i u opisu je kratko napisao: "Rekla je da". Fudbaler joj je priredio romantično iznenađenje u Italiji.

Inače, Nikola je fudbaler koji ima 26 godina i igra u Premijer ligi Kazahstana, a ona je jednom prilikom podelila sliku sa utakmice na kojoj ga je podrila sa tribine.

Pevačev ljubavni život

Tozovac je u mladosti bio omiljen među ženama, ali nije voleo da govori o svojim vezama i ženama, a sa Emilijom Mimom, s kojom je bio u ljubavi 40 godina, venčao se tek u 84 godini! Tozovac je imao dva vanbračna sina, jednog sa lepom pevačicom, a drugog naslednika sa bankarkom.

Pevač nije voleo da priča o privatnom životu, ali je jednom potvrdio da je otac.

- Imam dva vanbračna sina, ali to nije za novine. To je moja privatna stvar. Neka su oni živi i zdravi, ali moji sinovi su stvoreni slučajno. Jedan živi u Americi i on već ima sina Marka. Kamo sreće da imam sad sto Srba kojima sam otac. Bio bih najsrećniji čovek na svetu - rekao je pevač jednom prilikom za Kurir.

Sa starijim sinom Tozovac nije bio u kontaktu dugo, a dobio ga je sa jednom “mnogo lepom pevačicom, koju su svi jurili”. Jedna Živkovićeva koleginica, kako su preneli mediji, imala je priliku da sretne njegovog naslednika u Americi. Tada je rekla Tozovcu da je iznenađena da otac i sin mogu da imaju identičnu boju glasa.

Predrag je drugog sina dobio sa jednom bankarkom, te da je preslikan otac. Tozovac je hteo da uradi i DNK analizu ka Međutim, oni su se viđali, ali su im odnosi zahladneli nakon što je Tozovac saznao da njegov naslednik nije diplomirao kao što mu je prethodno rekao. To je pevača mnogo povredilo.

Podeljena pevačeva imovina

Emilija u nasledstvo dobila kuću na Voždovcu, u kojoj je živela s pevačem do njegove smrti 2021, a jedan stan je pripao sinu Svetozaru. Naš sagovornik navodi da je drugi sin, koji živi u Americi, takođe dobio deo nasledstva, ali nije siguran šta i koliko. Navodno, postoji priča da je njemu pripao drugi stan, koji je on ubrzo prodao.

Novac s bankovskog računa, na kojem je bilo više stotina hiljada evra, podeljen je na jednake delove. Jedino što nije bilo predmet rasprave na sudu jesu vrlo vredne umetničke slike koje su pronađene u pevačevoj kući. Njegovi sinovi su tražili da se i to podeli, ali je Emilija rekla da su slike njene.

