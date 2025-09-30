Slušaj vest

Voditeljka, Sanja Marinković šokirala je svoje pratioce svojom novom objavom na svom Instagram profilu.

Naime, Sanja je u razgovoru sa Jovanom Hiesmayr koja je napisala knjigu "Škola za kurtizane" govorila o intuiciji.

- Škola za kurtizane nas uči nešto fantastično, kako intuitivno da donesemo odluke slušajući naš polni organ - rekla voditeljka, a onda se nadovezala i Jovana:

- Kao što imamo kontakt sa intuicijom kroz stomak, tako treba da uspostavimo vezu i sa našom vaginom. To radimo tako što ćemo staviti ruku preko svoje vagine i postaviti pitanje na koje želimo odgovor. Slušamo glas naše najbolje prijateljice - rekla je Jovana, a Sanja se ubacila:

" uovom slučaju naše vagine"

Komentari ispod objave su se nizali, a Sanja je u opisu dodala:

- Mnogi seksollozi i doktori nauka zagovaraju teorije da ženski polni organ poseduje moć koje su žene zaboravile da osluškuju. Volela bih da ovaj kratak razgovor ne shvatite banalno jer se svaka priča u kojoj se pominju polni organi tumači i komentariše vulgarno i van konteksta

Raskrinkala glumicu

Voditeljka Sanja Marinković u svojoj emisiji "Magazin In" ugostila je brojne poznate ličnosti tokom dugogodišnje karijere.

Sanja Marinković je sada otkrila da su joj neke glumice tražile novac kako bi gostovale u njenoj emisiji. Kako Sanja tvrdi, radilo se o iznosu koji odgovara današnjih 50 evra.

- Bilo je glumica koje su tražile novac. I onda sam ja rekla: "Aha, novac... hajde da vidimo koliko para". Sećam se, to je bilo pre jedno deset godina, i one kažu neku cifru, na nivou današnjih 50 evra – priča Sanja i nastavlja:

- Ja kažem: "Pa je l’ ona sebe vrednuje toliko? E pa kad ona vrednuje sebe toliko, onda joj nije mesto u ovoj emisiji". I oni meni kažu da joj damo, a ja kažem: "Što bismo joj dali ako ona sebe ne ceni, ne vrednuje? Pa znači nema rejtinga, ljudi". Da je rekla toliko (veliku cifru), pa hajde da se svi napnemo, da joj obezbedimo. Kao, ona treba da plati frizera, ovo, ono... Ja kažem: "Doviđenja". I nismo je zvali.

Intervju Sanja Marinković