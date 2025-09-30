Slušaj vest

Voditeljka Suzana Mančić ima dve prelepe ćerke, koje je dobila iz svog prvog braka sa Nebojšom Kunićem. Suzana je svojevremeno ispričala kako se ljubav između Nebojše i nje rodila iz velikog prijateljstva 1989. godine, a on je bio član tada popularnog benda "Sedmorica mladih".

Foto: Printscreen

Nakon samo osam godina braka Suzana i Nebojša su se razveli, a jedina, pa ipak, neraskidiva veza među njima ostale su ćerke Natalija i Teodora.

- Udala sam se iz velike ljubavi, ali ljubav je kvarljiva roba, lako nestane ‒ izjavila je jednom prilikom i otkrila da ju je prvi suprug omalovažavao, govoreći da je niko ne bi hteo, da se za njega nije udala. Tada se, kako kaže borila sa depresijom i velikom bitkom za samopouzdanje.

1/4 Vidi galeriju Suzana Mančić Foto: Antonio Ahel/ATAIMAGES

Ipak, imala je Suzana Mančić sreće da ponovo spozna ljubav koja ju je "naterala" da pred oltar ponovo stane 2018. godine. Skoro pa dve decenije sa Simicom živi bajku i uživa u pažnji kakvu uostalom i zaslužuje.

Teodora blistala u venčanici, mladoženja bio u uniformi

Podsetimo, starija ćerka Suzane manlić, Teodora, udala se pre neki dan i tada je blistala u uskoj venčanici sa dubokim šlicem i velom koji se vukao po zemlji, dok je mladoženja bio u uniformi. Ponosna tašta je ispred crkve pozirala sa ćerkama i bivšim mužem.

Foto: Pritnscreen/Instagram

Teodorine prijateljice su na Instagramu objavile delić atmosfere sa proslave, na kojima smo mogli da vidimo ponosnu majku Suzanu koja je imala tu čast da najavi ulazak mladenaca u restoran.

1/6 Vidi galeriju Venčanje Teodore Kunić Foto: printscreen/instagram/emakatic

Nakon toga, usledio je i prvi ples, a Teodora i njen izabranik su izabrali pesmu Andrea Bočelija: "Con te partirò", a kada su završili usledila je plesna tačka. Svi su bili veseli i lepo raspoloženi, a onda su ušli trubači u restoran, mlada se latila mikrofona, pa je mužu otpevala pesmu od Senide - "Delija".

Razvela se od bogataša iz Amerike

Teodora Kunić bila je udata za 20 godina starijeg milionera iz Amerike, a svadba se odigrala u tajnosti u Las Vegasu, o čemu ni voditeljka nije znala u tom trenutku. Suzani Mančić bilo je izuzetno krivo što je naslednica nije obavestila da se udaje, ali joj je Teodora tada objasnila kako je do takve odluke došla iznenada, dok će veliku svadbu organizovati u Beogradu, pisali su mediji tada.

Foto: Dragan Kadić, Privatna Privatna

"Sa mnom im neće biti lako. Šta oni misle?! Zet je bio kriv za sve. Tako sam mu i rekla kada su počeli ozbiljno da se zabavljaju. Bila sam jako ljuta i pozvala sam ga da razgovaramo. I on čovek seo i rekla sam mu: Slušaj ti, ti si mnogo stariji od nje i ti si mi odgovoran za sve što se desi između vas. Tako sam mu rekla, nema tu podeljene odgovornosti", otkrila je Suzana u Magazinu in. Ipak, brak sa milionerom nije uspeo, a kao razlog ekspresnog razvoda naveli su razlike u karakteru.