Taki Marinković se ozbiljno razboleo, ali mu se zdravstveno stanje uz propisanu terapiju polako popravlja.

- Sada sam dobro, ali moram ovih dana da idem kod lekara da mi promene terapiju, malo sam se ubucio zbog ovih lekova. Organizam je već oguglao na njih, ali biće sve kako treba - Rekao je Taki

- Pratim rijaliti, ali tek je početak, malo moraju ovi novi da se uigraju. Maja mi je super startovala, ponosan sam na nju, mnogo mi je lepa i dosta je sazrela - kaže Taki koji se potom osvrnuo i na Majin odnos sa Janjušem.

- Oni su bili velika ljubav, bili su i mnogo osuđeni zbog toga što je on tada bio u braku, ali sada su drugari. Video sam sinoć i šta je rekao za nju, mislim da ju je iskreno ishvalio i da ne skuplja poene preko njenih leđa. Svi koji su bitni tamo su rekli da je Maja dobar čovek. Čak sam se i sa Stanijom čuo, ishvalila je Maju. Stanijin dečko je unutra, ali ne znam da li će ući, nije mi ništa konkretno rekla. To je između nje i produkcije.

Majin otac smatra da se svi rijaliti učesnici na početku foliraju, a da posle nekog vremena maske same padaju.

- Mnogi su tamo foliranti, neki hvataju narod na patetiku, ali tamo su dug vremenski period, ne mogu toliko da se foliraju. Ko god da je ušao sa nekom taktikom, ti dogovori po hotelima, na kraju sve to pukne, moraš da budeš ono što jesi da bi te narod prihvatio - tvrdi Taki, pa za Informer otkriva da mu je Maja već naručila novu turu stvari.

- Ma ona mi već naručuje neke stvari, maske za lice, crnu farbu za kosu. Ovde već stoje spremni koferi za slavu, za Novu godinu. Ima u džakovima šta da nosi, može da ostane deset godina tamo. Ne smem ni da kažem koliko je sve to koštalo. Treći dan tamo joj je neka devojka tražila tufere ili šta već. Posle me zove: ''Taki, pošalji neki alajner, tečni puder, zaštitni faktor taj i taj'', sve to treba da znam.

Marinković otkriva i da ga je komplet u kojem je Maja ušla u rijaliti koštao koliko i dobro letovanje za dvoje.

- Onaj komplet što je nosila kad je ušla, to šije čovek koji samo sa dve pevačice u Srbiji sarađuje, košta kao dobro letovanje za dvoje. Kad mi je rekla koliko košta ispustio sam volan, naljutio sam se bio. Još mi kaže da sam ja za to kriv. Pitam je kako, a ona kaže da je morala da prevaziđe onu crvenu haljinu koju sam joj kupio i platio 4500 evra. Opet sam ja kriv, ali dobro, nek ide samo na sreću - zaključio je Taki Marinković za Informer.

Imao ozbiljne zdravstvene probleme

Otac rijaliti učesnice Maje Marinković danima nije mogao da ustane iz kreveta, jer se, kako sam ističe, ozbiljno razboleo.

- Tri dana nisam ustao iz kreveta, sve me steglo. Razboleo sam se, izgleda da mi je pao imunitet. Stigao me je i umor, sada sam već bolje - požalio se Taki Marinković

Taki Marinković je, inače, početkom aprila bio hospitalizovan zbog zdravstvenih problema, a četiri meseca ranije bila mu je zakazana operacija srca.

