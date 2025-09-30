Slušaj vest

Dragica Radosavljević Cakana i njen suprug, advokat Nebojša Negić, opljačkani su jednom prilikom, a lopovi su iz njihove kuće u Sremčici odneli, pored drugih vrednih stvari, i nakit i satove u vrednosti od 200.000.

Kako je tada istakla, pljačkaši su bili maskirani i nisu ostavili tragove, te nije sumnjala na bilo koga.

- O dobroj krađi se radi, u pitanju je 200.000...Ne sumnjam ni u koga, šta mogu da znam kada obiju vrata maskirani sa kesama na nogama?! Oni dođu s ciljem da pokradu ono što je tu, to je i moja greška. To je tipovano, u pitanju je neko ko je organizovano uradio. Niko nam se nije obratio iako su bili forenzičari i policija - rekla je Cakana, pa dodala:

- Među stvarima nemam više ni brilijante i dijamante, ali je tu bila ogrlica kožna sa plastičnim zelenim srcem koju mi je unuk poklonio. Ne plašim se lopova, obezbedila sam kuću, tako da, ako neko uđe, može da zaglavi u zatvor - rekla je Cakana u emisiji "Premijera Vikend Specijal".

Pevačica Dragica Radosavljević Cakana iza sebe ima bogatu karijeru, ali pre nego što je 'okusila ukus slave' čistila je tuđe toalete.

Ribala toalete da bi renovirala kuću

Dragica Radosavljević Cakana iza sebe ima bogatu karijeru, ali pre nego što je 'okusila ukus slave' čistila je tuđe toalete.

- Preko Omladinske zadruge sam prvi put radila, sećam se. Sa drugaricom sam čistila mokri čvor. Prvo su nas pitali šta bismo čistile, kao imate i mokri čvor, a mi nismo znale da je to WC. Onda smo prešle na čišćenje gelendera. Mi smo više blejale nego što smo čistile – sa osmehom se prisetila pevačica u emisiji ”Iz profila” i otkrila da je svoj prvi zarađeni novac uložila u renoviranje porodične kuće:

- Tada smo renovirali kupatilo, napravili smo pravo kupatilo. Kasnije, kad sam već bila majka kad je bio zemljotres na Kopaoniku, renovirala sam kuću koja je bila oštećena - kazala je Cakana.

