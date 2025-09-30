Slušaj vest

Voditelj Milan Milošević podigao je Anđela Rankovića, kako bi prokomentarisao veliku ispovest Nerija o Siti Ahmić.

- Zamerio sam Luki, prošle nedelje su svi aplaudirali Dekiju kad je pričao o svojoj strani priče. Vidi se da je dečko istraumiran. Nije živeo lagodno uopšte. Svi smo došli ovde da zaradimo, zašto ne bi ni on došao?! - rekao je Anđelo.

- Da ona meni nije pretila, ja ne bih prihvatio - rekao je Nerio.

- Što više bude pričao, imaćemo više informacije. Njegovu priču gledam kao jedinstven slučaj - rekao je Anđelo.

- On mora da bude svestan težine reči koje govori o svojoj majci. Naljutio si se na tvoju majku zbog nekog intervjua. Tu je znači nešto strašno da bi on došao i pričao ovako - rekao je Ilija.

- Hoćeš ti da ideš da radiš 12 sati za 20 evra? - pitao je Nerio.

- Ja sam radio za 300 evra kod oca u kafiću - rekao je Luka.

- Nije normalan, dovedite sveštenika. Živite ti i Aneli sa 20 evra dnevno - povikala je Miljana.

- Magija - ponavljao je Asmin.

- Ti si čovek koji ima dete, da li bi ti svom detetu dao sve što imaš? - pitao je Janjuš.

- Ne. Da imam četvoro dece i da živi kod mene, dobio bi 600 evra - rekao je Luka.

- Tata ti je dao maserati da voziš! Dobio si njega za taj rad? - pitao je Anđelo.

- Kupio mi je - rekao je Luka.

- Njemu treba da uzme pare, a ti si dobio maserati - rekao je Anđelo.

- Ti si meni rekao da si neko ko voli da vozi da te ispunjava da voziš - rekao je Luka.

- Za sebe! - skočio je Nerio.

- Ima majka pravo da odgaja dete kako misli. Danas možda više ceniš novac, ali ne ceniš majku - rekao je Luka.

- Nikica je radio za još manje - rekao je Nerio.

- Meni je rekao da ne može da živi od poštara, samo stižu paketi. Dete radilo za 20 evra, Nikica za 15, a ona ko zna koliko. Najgore je što je Jasna samo znala gde je štek u Dubrovniku - rekao je Asmin.

