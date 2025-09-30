Slušaj vest

Bivši rijaliti učesnik Đole Kralj izneo je skandalozne detalje o svadbi Bore Santane i Milice Kemez.

Đole Kralj je u emisiji "Pitam za druga" prokomentarisao razvod Milice Kemez i Bore Santane, ali se i dotakao i njihove glamurozne svadbe o kojoj se danima pričalo.

- Treba da ga bude velika sramota. Oženivši Milicu Kemez, ona mu je podigla cenu. Milica je prošla sito i rešeto i ti si pored svega da je varaš. Vidim da je uvek bila lepa trpeza, trudila se. Zbog čega iznosi prljavštinu? Vrela mu je krv - rekao je Đole.

"Tražio je od gostiju 500 evra"

- Čuo sam da je svako od gostiju trebao da donese po 500 evra. Mnogi moji prijatelji su bili na svadbi, nisu mogli da veruju da su bili u obavezi da donesu po toliko. Baš mi je to bedno. Taj brak kako je krenuo, nije mogao da uspe - rekao je Đole.

Kuma je dala 10.000 evra

Bora je ranije ispričao da li je od gostiju tražio novac:

- Nikada nijednog gosta nisam uslovio da donesu ljubičastu. Da sam uslovljavao ne bi mi onda stavili po 1.000 evra i više u koverte, nego 500. Samo kuma od moje Milice je iskeširala preko 10.000 evra kao poklon mladencima. To su sve naši prijatelji koji su nas ispoštovali iz srca. Mnogo mi je drago što su svi koje sam pozvao došli na veselje, a posebno što sam krunisao Borka Radivojevića - poručio je on.

Bora: "Milica je sumnjala da sam gej"

Podsetimo, Bora Santana izneo je prljav veš iz svog braka sa Milicom Kemez, te otkrio da dugo nisu imali intimne odnose i da je ona mislila da je on gej.