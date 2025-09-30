Slušaj vest

Voditelj, Darko Tanasijević u "Šiša baru" ugostio je Uroša Stanića koji je dao sud o svim aktualnim događajima koji se dešavaju u Beloj kući, a o Asminu Durdžoću promenio je skorz mišljenje

Uroš Stanić i Darko Tanasijević
Uroš Stanić i Darko Tanasijević u Šiša Baru Foto: Preent Screen

- Puste priče, nema pas za šta da ga ujede, Asmin je jako opasan, namazan, kvaran i proračunat. Sa Asminom imam sukobe, on mi se posle izvinjava jer me ne želi za neprijatelja. Dobro je napravio čopor oko sebe, a nije mu jedini cilj da ispriča svoju priču. Ja smatram da on pokušava da razdvoji Aneli i Luku, u njemu i dalje radi sujeta. On je alfa mužjak koji želi da svi gledaju u njega i da ga se svi plaše.-Rekao je Uroš pa nastavio:

- Bacio je više udica. on sa Minom imna jako prisan odnos, konstantno  provode vreme  zajedno, a on je zauzet i ima devojku Staniju. Samtarm da to nije druženje i da je Terza Mini samo paravan. Mina je bacila udicu na Asmina, ja sam ga par puta opomenuo o rekao da na taj način ne može da provodi vreme i uništava svoju vezu. Jako mi je sumnjivo to, i verujem da će se razraditi Asmin i ja smo u toplo hladnom odnosu a on sa mnom ne može da upravlja. Ja iznosim mišljenje koje niko ne iznosi.- rekao je Stanić.

Uroš Stanić Foto: Boba Nikolić

Novčano kažnjen

Učesnik "Elite 9", Asmin Dudržić, danas je odlukom produkcije kažnjen,

Naime, Asmin Dudržić prekršio je jedno od najvažnijih pravila "Elite 9" i ponašao se agresivno zbog čega ga je produkcija odmah novčano kaznila.

On je divljao tokom svađe sa Urošem Stanićem zbog čega je obezbeđenje odmah reagovalo. Gledaoci komentarišu da bi Asmin mogao biti i hitno izbačen sa imanja.

Asmin kaženjen nakon što je udario Uroša
Uroš Stanić i Asmim Durdžić
WhatsApp Image 2025-07-19 at 11.13.52 PM.jpeg
Uroš Stanić i Dejan Ketić se pomirili

 Uroš Stanić u stilu Lejdi Gage 

Uroš Stanić ulazi u Elitu u stilu Lejdi Gage Izvor: Kurir