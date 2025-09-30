Slušaj vest

Milica Todorović se nakon saznanja da je u drugom stanju povukla iz javnosti, a izvor koji joj je blizak otkrio je da će pevačica dobiti sina.

Milica nikada nije bežala od kućnih poslova Foto: YOUTUBE FullScreen Media

- Milica je srećna kao nikada ranije! Godinama je priželjkivala da postane majka i želja će joj se napokon ispuniti. Uživa u trudnoći i trudi se da se potpuno isključi iz estradnih dešavanja. Vreme uglavnom provodi u Beogradu, a partner se trudi da joj u svemu ugodi. Tretira je kao pravu kraljicu, a u posetu joj često dolazi i majka Jasmina, koja je presrećna što će postati baka i potpuno je razmazila ćerku. Pomaže joj, daje savete i sprema sve što poželi. Milica je najsrećnija što ima takvu porodicu i što se svi trude da joj olakšaju i ulepšaju trudničke dane - započeo je priču sagovornik za Informer.

Iako joj je najpre rečeno da nosi devojčicu, atraktivna pevačica će ipak roditi sina.

- U trenutku kada joj doktori saopštili da čeka devojčicu bila je van sebe od sreće! Cela porodica radovala se dolasku devojčice na svet, međutim, na poslednjem ultrazvuku desio se preokret. Doktori su shvatili da Milica ipak čeka sina! Na ranijim pregledima beba je bila okrenuta tako da nije moglo jasno da se vidi kog je pola. Lekari su pretpostavili da je u pitanju devojčica, pa ih je mališa iznenadio - kaže sagovornik.

- Saznali su da je s bebom sve u redu, a to im je svakako najbitnije. Presrećni su što će postati roditelji, a njen partner je ponosan što će dobiti naslednika. Njihove porodice im maksimalno pomažu, a Miličine sestre i majka već kupuju odeću u plavim nijansama i željno iščekuju da ugledaju malog princa - priča sagovornik.

1/5 Vidi galeriju Milica Todorović Foto: ATA Images, ATA images

Priželjkuje udaju

Gošća emisije "Pusti brigu" koja se emituje na Kurir televiziji bila je popularna pevačica Milica Todorović.

Ona je za tu priliku izabrala belu dugu haljinu koja joj je savršeno pristajala. Međutim, kako je naglasila, belo je čini srećnom i volela bi da ga ponovo nosi:

- Belo naslućuje na nešto, što da ne, bilo bi lepo, ja bih volela. Belo ne nosim jer belo širi, tako da su ovo retki trenutci da me videte u belom. Ovo sam jedino u ormanu našla danas. Moja mama je danas pogledala haljinu i rekla mi "To ćeš da obučeš, kao na svadbu da ideš". Rekla sam joj da me pusti jer mi je baš lepo - istakla je Milica.

Kurir.rs/Informer

Milica Todorović priznala da priželjkuje udaju