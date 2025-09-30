Slušaj vest

Pevač Petar Dragojević (46) sa suprugom Andreom je dobio šesto dete, devojčicu kojoj su dali predivno ime. Petar Dragojević, koji je poznatiji i po tome što mu je Oliver Dragojević bio stric, postao je rekorder na hrvatskoj sceni kada je broj dece u pitanju.

Par je pre mesec dana dobio ćerku Teresu, a Petar je sada na Instagramu objavio njezinu prvu fotografiju. Pozirao je sa ćerkom u naručju i prizorom raznežio pratioce. Mnogi su mu u komentarima uputili i čestitke na prinovi.

Petar Dragojević sa ćerkicom Foto: Printscreen/Instagram

Pevač se ranije pohvalio i da je, kao i prilikom rođenja svakog svog deteta, prisustvovao porođaju i prerezao je pupčanu vrpcu.

Dobio nadimak "Šestar"

- Ja moram reći samo jednu stvar, da ljudi to moraju da dožive, da vide kako je ženi teško i kako taj porođaj nije baš lagan. Njoj je bilo sve, kako bi rekli, po školski, sva sreća, ali zna svašta tu da se izdogađa. Ali evo, hvala Bogu, sve je kako treba. Savjetujem očevima da idu na porođaj - rekao je on za In Magazin, a tom se prilikom osvrnuo i na nadimak šestar, koji je dobio u estradnim krugovima nakon vesti o šestom detetu.

- Šesto? Kako to? Sad ja pokušavam da objasnim da su mi već druga deca velika, nije to toliki problem, jer ako ima za njih pet, za šesto nije problem, za malo dete. Samo treba malo više vremena i to je to - objasnio je te je istaknuo kako je najvažnija dobra organizacija, prenosi Story.hr