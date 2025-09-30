DELALA JE RECEPTE I SAVETE, ALI VIŠE NE UŽIVA U SPREMANJU AJVARA: Razlog zbog kog pevačica više ne sprema zimnicu rasplakao je sve
Pevačica Jelena Jović do skoro je rado koleginicama delila savete za pripremu ajvara i turšije, a kuhinja joj je bila omiljeno mesto. Danas, međutim, retko se odluči da pravi zimnicu, a razlog koji stoji iza toga dirnuo je mnoge.
"Volim kada mogu da provedem vreme u kuhinji i pripremim nešto posebno za moje najdraže, koliko mi slobodno vreme to dozvoljava. Ranije sam to češće činila, pogotovo kada je reč o zimnici", priznala je Jelena.
Ona je otkrila i da ju je upravo majka naučila prvim koracima u kuhinji.
"Mama me je naučila da spremam sve. Prvi put kad sam pravila turšiju, ispalo je odlično i bila sam presrećna. To se toliko brzo pojelo, a ja sam čak i koleginicama davala savete kako da naprave zimnicu. Ipak, otkako majke nema, slabo imam i volju i želju", dodala je pevačica.