Pevačica Jelena Jović do skoro je rado koleginicama delila savete za pripremu ajvara i turšije, a kuhinja joj je bila omiljeno mesto. Danas, međutim, retko se odluči da pravi zimnicu, a razlog koji stoji iza toga dirnuo je mnoge.

"Volim kada mogu da provedem vreme u kuhinji i pripremim nešto posebno za moje najdraže, koliko mi slobodno vreme to dozvoljava. Ranije sam to češće činila, pogotovo kada je reč o zimnici", priznala je Jelena.

Foto: Privatna arhiva

Ona je otkrila i da ju je upravo majka naučila prvim koracima u kuhinji.