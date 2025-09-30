Slušaj vest

Gordana Zdravković, udovica Tome Zdravkovića, stigla je na 34-godišnji pomen pevaču i kako je rekla ova je najtužnija do sad jer je pre sam dolazak u Srbiju izgubila i sestričina.

- Pre nedejlu dana mi je preminuo sestrić. Dan pre nego što sam krenula, on je umro., i ništa me ne sačeka dobro - rekla je Gordana.

- Prošlo je 34 godine, kao četri, kao da je juče umro. Uvek mi nedostaje, u svim trenucima, i ovde i tamo. Ovde mi je teže jer imam utisak da se ovde srećem s njim i zato i dolazim - rekla je Gordana sa suzama u očima.

- Pamtim sve u vezi s njim. Ja sa njim živim sve ove godine - rekla je udovica, koja je primetila da veoma malo kolega, pogotovo mlađih kolega Tome Zdravkovića, se sete se Tomu.

Jedna od retkih koja dolazi svake godine na pomen jeste i Jovana Tipšin, koja nije poznavala Tomu,

Ne zaboravlja supruga