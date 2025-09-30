Slušaj vest

Gordana Zdravković, udovica Tome Zdravkovića, stigla je na 34-godišnji pomen pevaču i kako je rekla ova je najtužnija do sad jer je pre sam dolazak u Srbiju izgubila i sestričina.  

 - Pre nedejlu dana mi je preminuo sestrić. Dan pre nego što sam krenula, on je umro., i ništa me ne sačeka dobro - rekla je Gordana. 

- Prošlo je 34 godine, kao četri, kao da je juče umro. Uvek mi nedostaje, u svim trenucima, i ovde i tamo. Ovde mi je teže jer imam utisak da se ovde srećem s njim i zato i dolazim - rekla je Gordana sa suzama u očima. 

- Pamtim sve u vezi s njim. Ja sa njim živim sve ove godine -  rekla je udovica, koja je primetila da veoma malo kolega, pogotovo mlađih kolega Tome Zdravkovića, se sete se Tomu. 

Jedna od retkih koja dolazi svake godine na pomen jeste i Jovana Tipšin, koja nije poznavala Tomu,  

Gordana Zdravković na pomenu Tomi Zdravkoviću Foto: Petar Aleksić

Ne zaboravlja supruga

Na večnoj kući legendarnog muzičara okupili su se ljudi koji su cenili njegov lik i delo. Tomina udovica Gordana stigla je na groblje sa prijateljicom. Čim je izašla iz kola iznela je i veliki buket prirodnih ruža. Udovica je poljubila nadgrobni spomenik I zapalila sveće. Nakon toga ona je uz pomoć prijatelja iznela posluženje, a iznervirala se što je zaboravila da kupi vodu.

Ne propustiteStarsTOMA NIJE DOZVOLJAVAO DA SIN VIDI KOLIKO JE BOLESTAN: Pevačeva udovica otkrila šta joj je muž rekao dok se borio za život: "Žalim što neću doživeti da odraste"
toma-gordana-i-aleksandar-zdravkovic.jpg
StarsUDOVICA TOME ZDRAVKOVIĆA OSTALA BEZ POLA MILIONA EVRA! Goca hitno preduzela mere! Skandal trese Hrvatsku!
gordana.jpg
StarsTOMI BIO NA SAHRANI KAO IZBEGLICA! Posle 33 godine došao da mu zapali sveću, pa spomenio honorar od 8.000 maraka (VIDEO)
WhatsApp Image 2024-09-30 at 11.01.03_7043d269.jpg
StarsESTRADA ZABORAVILA NA TOMU ZDRAVKOVIĆA! Udovica Goca sama na groblju zapalila sveću: Svi su ga zaboravili, samo kad je bio film
toma zdravkovic.jpg