Svadbeno veselje trajalo je do kasno u noć, a mladenci su bili nikada veseliji.

Ko je drugi suprug Suzanine ćerke

Miroslav Talijan rođen je 1970. godine u Smederevskoj Palanci, a 23 pune godine je stariji od svoje supruge Teodore. Nakon Vojne gimnazije, završio je i Vojnu akademiju, smer pešadija.

Miroslav je nastavio da se obrazuje na Fakultetu bezbednosti gde je završio master studije, potom na Fakultetu političkih nauka specijalističke studije.

Doktorirao je 2008. godine na Vojnoj akademiji. Posle osam godina završio je i Visoke studije bezbednosti i odbrane.

U vojnoj službi je godinama, a kako piše na sajtu Vojske Srbije napredovao je do komadanta 72. brigade za specijalne operacije.

Iza sebe ima nekoliko odlikovanja za svoj rad. Vojna spomen medalja za izuzetne rezultate u vojnoj službi za oficira, Orden za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti, Vojna spomen medalja za učešće u borbenim dejstvima na teritoriji SRJ, Medalja za revnosnu službu i mnoge druge.

Iza sebe ima dva braka i petoro dece.

Atmosfera za pamćenje

Teodorine drugarice sa svojim pratiocima su podelile trenutke sa gala veselja, a sudeći po fotografijama, mladenci i gosti su uživali u nezavoravnom provodu.

Mlada nije skidala osmeh sa lica, a sa svojim suprugom je plesala do kasno u noć. Suzana Mančić takođe je bila vesela, kao i Teodorine drugarice koje su uživale u svakom trenutku.

Mančićeva je sa ponosom najavila ulazak mladenaca u salu.

Prvi suprug stariji milioner

Teodora Kunić bila je udata za 20 godina starijeg milionera iz Amerike, a svadba se odigrala u tajnosti u Las Vegasu, o čemu ni voditeljka nije znala u tom trenutku.

Suzani Mančić bilo je izuzetno krivo što je naslednica nije obavestila da se udaje, ali joj je Teodora tada objasnila kako je do takve odluke došla iznenada, dok će veliku svadbu organizovati u Beogradu, pisali su mediji tada.

"Sa mnom im neće biti lako. Šta oni misle?! Zet je bio kriv za sve. Tako sam mu i rekla kada su počeli ozbiljno da se zabavljaju. Bila sam jako ljuta i pozvala sam ga da razgovaramo. I on čovek seo i rekla sam mu: Slušaj ti, ti si mnogo stariji od nje i ti si mi odgovoran za sve što se desi između vas. Tako sam mu rekla, nema tu podeljene odgovornosti", otkrila je Suzana u Magazinu in.

Ipak, brak sa milionerom nije uspeo, a kao razlog ekspresnog razvoda naveli su razlike u karakteru.

