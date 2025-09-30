Slušaj vest

U porodici Đogani-Miljković danas je poseban dan.

Naime, Marko Miljković danas proslavlja rođendan, a njegova supruga Luna Đogani mu se javno obratila.

Emotivne reči

Luna je na svom Instagramu objavila fotografiju sa Markom i javno mu čestitala rođendan.

- Srećan rođendan mom mužu. Da si mi živ i zdrav, srećan i nasmejan - glasila je jedna od poruka koju je objavila na mrežama.

Luna Đogani i Marko Miljković  Foto: Petar Aleksić, Pritntscreen, ATAIMAGES

- Da znaš da nisi sam, da imaš mene i decu koja će te uvek bezuslovno voleti i pratiti kroz život - napisala je Luna na jednoj od fotografija i dodala:

- Ti si najvoljeniji čovek na svetu - dodala je Luna.

Od Jutjuba zaradili za stan

Marko Miljković je otkrio da su za svega tri godine poslovanja uspeli da dostignu milionske preglede, što znači da su zaradili 180.000 evra.

- A evo i šta smo zaradili za 100 miliona i 3 godine angažovanja na YouTube-u - nije loše, biće bolje. Hvala najjači naši - napisao je Marko Miljković pre dve godine, a nema sumnje da je zarada u međuvremenu porasla.

Podsećanja radi, od 22. jula 2020. godine do sada Luna i Marko na prvom Jutjub kanalu imaju 175.000 "sabskrajbera", dok noviji, pokrenut 7. maja protekle godine i koji prikazuje emisije zabavnog karaktera vođene od strane Đoganijeve, broji nešto više od 36.000 pretplatnika.

 Luna Đogani i Marko u noćnom provodu:

Luna Đogani i Marko Miljković u provodu Izvor: Instagram