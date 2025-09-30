DIRLJIVA PORUKA VERICE RAKOČEVIĆ! Obratila se ćerki Eleni, a sve ovim povodom: Oglasio se i dizajnerkin unuk Simon
Dizajnerka Verica Rakočević uputila je emotivnu poruku svojoj ćerki Eleni Karaman povodom njenog 54. rođendana. Ona je na Instagramu objavila fotografiju svoje najstarije ćerke i napisala reči koje pokazuju koliko je snažna povezanost između njih dve.
- Ljubavi moja lepa. Srećan rođendan - napisala je Verica.
Sin uputio snažne reči
Eleni je na društvenim mrežama rođendan čestitao i sin Simon, kojeg je dobila u braku sa Jugoslavom Karićem.
- Srećan rođendan najbitnijoj ženi u mom životu, Volim te, mama. Anđeo je preslaba reč da te opiše. Ti si izvor i inspiracija za sve što jesam i što se trudim biti - napisao je on..
Podsetimo, verica je jednom prilikom u emisiji "magazin In" otkrila šta nikada neće oprostoti Eleni.
Umesto studija u Milanu - brak
- Moja Elena bila je najbolji đak u gimnaziji i hteli smo da je pošaljemo u Milano da studira Akademiju lepih umetnosti. Čak smo joj i stan obezbedili u Milanu - rekla je Verica i otkrila:
- Umesto svega toga ona je izabrala da se uda. Bila sam očajna. Očajna! Udala se sa 18 godina. Drugarice su mi pričale: "Šta se žališ, vidi kako se dobro udala!" Međutim, meni to ništa nije značilo - rekla je Verica tada.
Elena se tek punoletna udala za fudbalera Predraga Mijatovića, a brak je trajao nekoliko godina. Nakon toga bila je u vanbračnoj zajednici s Andrijom Draškovićem, da bi zvanično po drugi put rekla "da" nasledniku porodice Karić Jugoslavu, s kojim je nakon razvoda ostala u prijateljskim odnosima.