Dizajnerka Verica Rakočević uputila je emotivnu poruku svojoj ćerki Eleni Karaman povodom njenog 54. rođendana. Ona je na Instagramu objavila fotografiju svoje najstarije ćerke i napisala reči koje pokazuju koliko je snažna povezanost između njih dve. 

- Ljubavi moja lepa. Srećan rođendan - napisala je Verica.

Sin uputio snažne reči

Eleni je na društvenim mrežama rođendan čestitao i sin Simon, kojeg je dobila u braku sa Jugoslavom Karićem.

Verica Rakočević čestitala Eleni rođendan porukom na Instagramu Foto: Printscreen Instagram

- Srećan rođendan najbitnijoj ženi u mom životu, Volim te, mama. Anđeo je preslaba reč da te opiše. Ti si izvor i inspiracija za sve što jesam i što se trudim biti - napisao je on..

Podsetimo, verica je jednom prilikom u emisiji "magazin In" otkrila šta nikada neće oprostoti Eleni.

Umesto studija u Milanu - brak

- Moja Elena bila je najbolji đak u gimnaziji i hteli smo da je pošaljemo u Milano da studira Akademiju lepih umetnosti. Čak smo joj i stan obezbedili u Milanu - rekla je Verica i otkrila:

Verica Rakočević u emisiji Foto: Kurir Televizija

 - Umesto svega toga ona je izabrala da se uda. Bila sam očajna. Očajna! Udala se sa 18 godina. Drugarice su mi pričale: "Šta se žališ, vidi kako se dobro udala!" Međutim, meni to ništa nije značilo - rekla je Verica tada.

Elena se tek punoletna udala za fudbalera Predraga Mijatovića, a brak je trajao nekoliko godina. Nakon toga bila je u vanbračnoj zajednici s Andrijom Draškovićem, da bi zvanično po drugi put rekla "da" nasledniku porodice Karić Jugoslavu, s kojim je nakon razvoda ostala u prijateljskim odnosima.

