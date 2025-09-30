Slušaj vest

Anđela Đuričić u noći između ponedeljka i utorka napustila je stan Nenada Marinkovića Gastoza. Ona se iselila iz njgove neketnine u prilog čemu svedoči snimak u čiji posed je došla naša redakcija.

Na njemu se jasno vidi kako nekadašnja učesnica rijlitija iznosi kutije sa ličnim stvarima i pakuje ih u svoje vozilo. Za to vreme pobednik poslednje "Elite 8" stoji pored i duva nos. Reklo bi se da se Gatoz prehladio, ali je Anđeli pružao moralnu podršku.

Anđeli seli stvari iz Gastozovog stana

Anđela Đurićić napustila Gastozov stan Izvor: Kurir

U žiži skandala

Nedavno se pojavila informacija da su njih dvoje zvanično raskinuli, ali do sada se nisu oglasili tim povodom. Nisu potvrdili niti demantovali tu informaciju. Na stranicama njihovih fan grupa navodi se da se Anđela već iselila, pa je moguće da je kod Nenada došla po ostatak garderobe i stvari koji su joj ostali u njegovom stanu.

1/5 Vidi galeriju Par je imao turbulentnu vezu Foto: Printscreen Instagram, Printscreen, Printsreen

Fanovi prvi saznali

- Anđela i Gastoz su raskinuli. Ona je napustila stan. Dogovor je da za sad ne potenciraju i ne brišu slike zbog fanova - glasila je objava, a ostaje da vidimo da li je to stvarno istina.

Nakon što se Anđela popakovala, ona je sela u svoj auto i uputila se nepoznatom pravcu dok se Nenad vratio u svoju nekretninu.

Ovajdili se u rijalitiju

Gastoz je u finalu uzeo nagradu od 100.000 evra, a drugoplasirana je bila Anđela, koja je osvojila 50.000 evra. Pobednik nije krio zadovoljstvo, ali ni tugu što njegova draga nije trijumfovala.

Turbulentan odnos od početka veze

1/5 Vidi galeriju Par je delio srećne trenutke sa novinarima Foto: Printscreen YouTube, Printscreen, Petar Aleksić

- Osećam se fenomenalno! Razočaran sam jer Anđela nije pobedila, al' ne mogu da lažem, lep je osećaj držati ovo u ruci... Koliko će ljubav da traje? Dok ima 150.000 evra, oko toliko! (smeh) - rekao je Gastoz.

Pokušali smo da stupimo u kontakt sa Anđelom, ali i sa Gastozom, međutim, oni nisu odgovarali na naše pozive.