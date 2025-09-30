Slušaj vest

Nikolija Jovanović objavila je do sada neviđene potofrafije iz svog detinjstva na svom Instagram nalogu.

Pevačica se prisetila detinjstva i otvorila porodični album, a samo neke od fotografija pokazala je javno.

Porodični album

Nikolija je okačila slike iz detinjstva, te je otkrila kako je uživala sa majkom Vesnom Zmijanac.

Njih dve su se zajedno kupale u kadi, a ti trenuci su pretočeni u prelepu uspomenu.

Takođe, Nikola je objavila i fotografije iz Vesnine mladosti, kada je važila za jednu od najpoželjnijih žena bivše Jugoslavije.

Ona je ispod fotografija napisala kratko i jasno:

- Najlepša mama na svetu.

Ko je otac Nikolije Jovanović

Iako se roditelji pevačice bave različitim profesijama, ona je uspela da nastavi stopama i oca i majke.

Otac Vlada Jovanović, doktor ekonomskih nauka, bio joj je uzor da diplomira međunarodni biznis na jednom američkom koledžu u Atini.

S druge strane, majku, folk zvezdu Vesnu Zmijanac, obradovala je kada je zakoračila na muzičku scenu.

Vesna Zmijanac se 1986. godine, na vrhuncu popularnosti, udala za bivšeg šefa marketinga PGP RTB-a Vladu Jovanovića. Dobili su ćerku Nikoliju, ali brak nije potrajao.

– Kad sam se rodila, ničega mi nije manjkalo materijalno. Ni od majke, ni od oca. Ali, oni su bili razvedeni i ja sam kao dete uvek imala dve spavaće sobe, dva radna stola, dva ormana. Sve duplo. Kao mala maštala sam da imam samo jednu sobu, jedan orman, radni sto. To izobilje me je rastuživalo jer sam htela da budu zajedno – izjavila je jednom prilikom Nikolija.

Nikolijin otac Vlada Jovanović kasnije se ponovo oženio i dobio još dvoje dece, ćerku Teodoru i sina Luku.

