Nakon što je pre pet dana učestvovao u još jednoj saobraćajnoj nesreći neke auto škole ponudile su folk pevačuDarku Laziću besplatne časove vožnje.

Darko Lazić, koji je pre sedam godina jedva preživeo tešku saobraćajnu nesreću, ponovo je pre nekoliko dana učestvovao u sudaru kada je svojim vozilom udario u autobus na auto-putu, u blizini Beogradske arene. Iako je pevač tvrdio da ništa nije pio, demantovali su ga snimci na društvenim mrežama, ali i testiranje koje je potvrdilo da je u krvi imao čak 1,93 promila.

Oduzeta saobraćajna dozvola

Ova nesreća samo je poslednji u nizu incidenata i problema u saobraćaju koje je Lazić imao, zbog čega mu je oduzeta i saobraćajna dozvola.

Njegovi česti prekršaji i neodgovorno ponašanje u saobraćaju izazvali su osudu javnosti, s obzirom na to da svojim nesavesnim vožnjama ne ugrožava samo sopstveni život, već i bezbednost svojih najbližih, kao i drugih učesnika u saobraćaju. Međutim, ima i onih koji su rešili da Laziću ponude pomoć. Naime, nekoliko auto-škola iskoristilo je aktuelan momenat za svoju promociju i ponudilo pevaču besplatnu obuku.

- Darku Laziću sa zadovoljstvom poklanjamo kompletnu obuku - 40 časova vožnje potpuno besplatno! Darko, želimo ti puno sreće i vidimo se uskoro na časovima! - poručili su iz jedne auto-škole.

Na primedbu da poklon preusmere na neku mladu osobu koja nema novca da plati obuku, iz auto-škole odgovaraju da žele baš da poklone Darku kako više ne bi ugrožavao bezbednost učesnika u saobraćaju i kako bi konačno naučio sve po pravilima.

"Džabe sve, kad alkohol čini svoje"

Neobične ponude privukle su veliku pažnju na društvenim mrežam, ali i duhovite komentare. Tako je jedan korisnik napisao: "Nemate vi dovoljno automobila da Lazić vozi 40 časova".

Međutim, bilo je i onih koji smatraju da Laziću ne vredi ni da ponovo prođe celu obuku: "Džabe sve, kad alkohol čini svoje", "Ovo vam je loša reklama, jer će on još par puta da se smandrlja u kanal pa će biti nisu me ništa naučili", "Pa on kaže da zna da vozi"...

