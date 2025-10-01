Slušaj vest

"Dve poznate starlete mi prete smrću, proganjaju me i zastrašuju zbog toga što se na društvenim mrežama pojavio snimak kako jedna od njih dve sedi u društvu starijih ljudu koji su ih pozvali na druženje u inostranstvu". Ovo tvrdi Sara Petrović, koja nam se predstavila kao direktorka marketinga u jednoj privatnoj firmi i influenserka.

Ugrožavanje sigurnosti

Zbog ugrožavanja sigurnosti i pretnji smrću ona je u policiji podnela krivičnu prijavu protiv starleta čija imena i prezimena su poznata našoj redakciji. Dokument nam je dostavila na uvid.

Perovićeva otkriva sve detalje pakla u kojem se našla.

- Primorana sam da se obratim javnosti i da ispričam svoju priču za medije zbog toga što imam ozbiljne pretnje po život. U pitanju su dve žene, gradske starlete koje pripadaju određenom miljeu. Jedna od njih je trenutno u žiži skandala na društvenim mrežama. Upravo me je ona molila da je reklamiram na svojim profilima kako bi joj pomogla da proda svoje proizvode. To sam učinila iz sažaljenja. Dala sam joj adresu da mi pošlaje proizvode koje je trebalo da okačim na mreži - priča Sara.

Prema njenim rečima, nesporazum među njima je nastao kada su je ove dve starlete optužile da je ona na društvenim mrežama podelila snimak na kojem se vidi kako jedna od njih sedi sa vremešnim ljudima na plaži u inostranstvu. I taj snimak nam je pokazala.

Predala telefon na veštačenje

- Bez ikakvog razloga su me optužile za slučaj koji nema veze sa mnom. Zapretila mi je određenim klanovima i pretnje su se danima nastavile. Problem je nastao zbog toga što je neko objavio eksplicitan sadržaj na kojem se vidi kako ta jedna starleta sedi u inostranstvu, konkretno na egzotičnoj destinaciji sa starijim čovekom. Taj snimak sa mnom nema nikakve veze. Niti sam ih ja snimala, niti sam ga ja podelila. Zbog toga sam slučaj prijavila policiji - kaže sara i nastavlja:

- Nadam se da će ova situacija biti rešena jer sam nadležnim organima predala telefon na veštačenje. Krivična prijava protiv obe starlete je podneta. Sramota je javno napisati njihova imena jer se pominje prostitucija. Policiji su odvano poznate, a naročito ova koja je poreklom iz Bosne zbog podvođenja i ostalih nečasnih radnji - priča Petrovićeva.

Zasmetalo im što su snimljene

Ona nam je dostavila i prepisku sa starletama od kojih strepi.

Veze s ozbiljnim ljudima

- Ona mi je napisala da bolje da zaključam vrata i da se spašavam. Tvrdi da je ona na vezi sa ozbiljnim ljudima, koji nju štite, a koji mogu da mi naude i da treba da povedem računa o svom životu. Insistirala je na tome da ću imati ozbiljne probleme, a sve zbog video snimka na kojem se vidi kako njena drugarica uživa u društvu vremešnih ljudi. Razumem da njima ne odgovara što se na mrežama pojavio dokaz koji svedoči o tome šta one rade u inostranstvu i sa kim provode vreme, ali o tome su one morale da vode računa i da na licu mesta gledaju da li ih neko slučajno ili namerno snima. Sa tim snimkom nemam nikakve veze, niti znam ko je to plasirao. Razumem da je njih sramota zbog toga čime se bave, ali to nema veze sa mnom i nije razlog da mi prete ljudima za koje sam sigurna da ih i ne poznaju. Sve ovo iznosim javno da bi ljudi bili oprezni jer nisam jedina kojima prete i zastrašuju pozivajući se na opasne ljude. Zgrožena sam i uplašena - zaključuje ona.