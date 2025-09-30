Slušaj vest

Sanja Kužet progovorila je o svom privatnom životu i prvim koracima u medijima.

Voditeljka je otkrila čime se bavila pre televizije i priznala ko ju je primetio i doveo na televiziju Pink.

Od modela do TV lica

Sanja je govorila o manekenskiim danima i priznala kako se prvi put pojavila na BK televiziji.

- Bila sam lepuškasta devojka iz grada koja je bila deo nekih modnih agencija i to mi je bio izvor prihoda. I mali uspeh mi je bio važan, to je bilo meni sve blisko i milo. Kretala sam se u tim krugovima. Nisam imala ni svesti ni hrabrosti da sebe gledam na način da mogu da radim na televiziji. Bila sam u šoku kada sam dobila poziv da dođem na razgovor. Mene je tetka prijavila za BK televiziju za voditelja i TV lica, a ja to nisam ni znala. Nisam imala hrabrosti, ali tetka me je pripremila i ja sam to razvalila potpuno nesvesno - govorila je Sanja u emisiji "Iz profila" kod Vesne Milanović i dodala:

- Dali su nam 10 minuta da napravimo sami neku vest, davali su nam neke udice na koje smo morali što pre da reagujemo. Mene su aktivnosti po agencijama pripremile da nemam tremu za pojavljivanje. Do tada sam bila samo neko lepo lice, koje može da radi ono za šta ima mere, a tada sam konačno progovorila. Nas troje smo tada prošli audiciju. Prvo su me spremali za vremensku prognozu, valjda je to normalan put. Bilo je neko glasanje za "Vremenka", išla je reklama da ljudi glasaju i tu me je video Ognjen Amidžić.

- Zvao me je u svoju emisiju da nešto najavim, tada je imao jednu od najgledanijih jutarnjih emisija, ali nisam sebe videla da stojim tu i statiram. Kada se dogodio novi format na Pink televiziji, pozvao me je i ja sam sa tako malo godina krenula u taj veliki sistem - govorila je Sanja.

Spojila lepo i korisno

Sanja je započela novi biznis kojim se bavi van televizije. Ideja je nastala iz želje da svoje iskustvo prenese svima koji žele da steknu zdrave navike.

– Ništa nije došlo preko noći, jedna lifestyle priča se promenila onog momenta kad sam se drugi put ostvarila kao majka i kada sam shvatila da ne mogu samo da se oslanjam na mladost i genetiku,već moram nešto dobro da uradim za svoj organizam i sebe - govorila je Sanja.

- Ljudi, kolege, pa i fanovi su me inspirisali da zapravo treba da im ponudim ono što već konuzumiram i odvažila sam se da to učinim i nesebično podelim sa svima – rekla je Sanja za Grand Online.

- Mogu sa ponosom da kažem da ću uskoro napuniti 39 godina i da nikad nisam imala ovoliko energije i da nikad moje fizičke mogućnosti nisu bile kao sad. Energija mi je na tako jednom pokretačkom nivou i ubeđena sam da je to od promene ishrane. Moj cilj je da motivišem ljude da može, a ja sam dokaz da može, a nisam svemoguća žena, generalno imam obaveze kao svaka druga žena – rekla je tada Sanja.

Redovno trenira

Nakon što je rodila trećeg sina, voditeljka redovno trenira pored toga što vodi zdrav život. Redovno se oglašava na Instagramu i kači objave iz teretane gde se vidi koliko vredno vežba.

Kako je skinula kilograme nakon trudnoće

Voditeljka je otkrila kako je vratila prvobitnu liniju nakon porođaja.

„Najdeblja sam bila u trudnoći, ugojila sam se čak 18 kilograma. Međutim, posle šest meseci sam se vratila svojoj liniji. Ja sam visoka žena i nama je lakše. I kada se ugojimo, to se nekako sve lepo rasporedi i ne bude toliko primetno“, rekla je jednom prilikom Sanja, koja je visoka 175 cm.

Što se tiče njenog plana ishrane, voditeljka koja je popularnost stekla u „Zvezdama Granda“ otkrila je da se odrekla hleba i peciva.

„Izbacila sam hleb iz ishrane. Generalno, ne jedem ugljene hidrate, jer od njih samo otičemo. Prva stvar koje sam se odrekla bilo je ono divno, toplo pecivo, koje sam toliko volela. Verujte mi da ćete bez ugljenih hidrata lakše izgurati radni dan, jer oni utiču na to da nam se spava. Kada izbacite sve ono što smeta vašem zdravlju, videćete da će to povoljno uticati i na vaš izgled“, otkrila je Sanja, koja nije ljubitelj slatkiša, ali zato jede voće.

