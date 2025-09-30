Slušaj vest

Posle kraće letnje pauze, ambasadorke dobre zabave i članice grupe "Frajle" još jednom su dokazale zašto važe za prave čarobnice scene.

Nevena i Jelena Buča i Nataša Mihajlović vratile su se radnim obavezama, a to su i još jednom dokazale nastupom na jednom salašu i napravile pravu boemsku noć.

Publika je uživala u jedinstvenom spoju njihovih autorskih pesama i neprolaznih tamburaških klasika. Veče je bilo posvećeno svim boemima, ljubiteljima poezije, vina, tambure i iskrenih emocija, a atmosfera je, uz zvuke čardaša, dovedena do usijanja. Karte su se tražile više, što je najbolji dokaz da je publika prepoznala magiju ovog muzičkog spoja.

Frajle.jpg
Frajle Foto: Privatna arhiva

- Imale smo želju da napravimo mesto za sve nas boeme, da se uz tamburu pevaju pesme koje ostavljaju trag, a tako je i bilo. Presrećne smo jer je publika došla iz celog regiona, od Maribora, Zagreba, Osijeka i Skoplja, pa sve do Rumunije – ponosno je za naš portal istakla Jelena, jedna od članica "Frajli".

Foto: Privatna arhiva
One ovde neće stati, jer boemska noć na salašu će se ponoviti, kako su "Frajle" istakle.

Frajle.jpg
Frajle Foto: Privatna arhiva

Nevena, Jelena i Nataša nastavljaju i svoju veliku turneju „Moje duše duša“. Već 3. oktobra druženje sa publikom zakazano je u Ivanić-Gradu, 10. u Rijeci, a 18. oktobra u Skoplju. Nakon toga, 16. novembar rezervisan je za još jedan susret sa makedonskom publikom, takođe, u glavnom gradu Severne Makedonije.

Kurir/Novosti

Ne propustiteStarsŠARM, EMOCIJA I BEĆARENJE: "Frajle" priredile nezaboravnu noć pod otvorenim nebom (FOTO)
Screenshot 2025-06-20 212339.jpg
StarsNA TALASIMA MORA: „Frajle“ novim albumom i singlom otpočele leto, pa poručile – „Deo ste naših duša“ (FOTO)
IMG-20250608-WA0246.jpg
StarsDAME ZA PRIMER: “Frajle” zapevale i zablistale na crvenom tepihu u Zagrebu (FOTO
IMG-20250514-WA0032.jpg
StarsFRAJLE U KINI: Nastupom na Internacionalnom festivalu napravile muzičku magiju: Putovale smo više od 27 sati, ali vredelo je!
frajle.jpg

Novosađanke koje su svojim šarmom i anegdotama osvojile Srbiju: Članica grupe "Frajle" u emisiji "Puls Srbije" Izvor: Kurir televizija