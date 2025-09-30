Slušaj vest

Maja Odžaklijevska godinama je živela u srcu Beograda, na Vračaru, ali je onda donela odluku da se preseli na selo, automobile zameni drvećem, a prometne ulice mirnim dvorištem punim cveća.

Kako je ranije ispričala, preseljenje iz grada smatra jednom od najboljih odluka koje je donela u životu, a sada je formirala svoj mali raj u prirodi.

"Zašto bih slušala trube u gradu"

Naime, na selu ima velelepno imanje, prelepu kuću ušuškanu u zelenilu i cveću, a okopavanje bašte joj je svakodnevni hobi.

- Mnogo mi prija što me bude razne ptice. Zašto bih ujutru slušala trube u gradu? I dok se nisam preselila, divila sam se Vesni Zmijanac kada je otišla na Bukulju. Shvatila sam da je napravila najpametniji potez što je otišla van grada, u koji može da dođe kad hoće. Ja jesam gradsko dete, ali sam u Skoplju odrasla u kući koja je imala dvorište. Oduvek sam želela da imam svoju kuću sa baštom i to mi se ispunilo - govorila je pevačica.

Rekorderka

Maja se od partnera razišla neverovatnih 12 puta, a ono što je još neverovantije je to što su razlozi gotovo svaki put bili isti.

- Imala sam dvanaest takozvanih brakova. Kako dođe onaj momenat da krene zvocanje ili ponašanje koje mi se ne dopada, ja trpam sve stvari u kese za đubre i kažem: „Stvari su ti ispred.” Ćao, doviđenja i novi brak. Moja majka je govorila: „Jedan se otegao, drugi se protegao”- svojevremeno je izjavila pevačica.

"Umorna od svega"

Podsetimo, pre tri godine Maja Odžaklijevska se gostujući u emisiji „Luda noć“ zvanično oprostila od publike nakon otpevanog singla „Sve ti opraštam“ koji je razigrao ceo studio.

Pevačica je tom prilikom uz osmeh poručila da je umorna od svega i da je ovo njen poslednji nastup.