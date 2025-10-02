Slušaj vest

Senida Hajdarpašić, poznatija kao Senidah najpoznatija je slovenačka pevačica. Naša ekipa svojevremeno je posetila njenu rodnu Ljubljanu i obišla kraj grada u kom je regionalna zvezda rođena i gde živi.

Ona je svoje gnezdo svila u centru, odmah iza jednog od najluksuznijih i najvećih hotela u prestonici Slovenije. U pitanju je deo grada po imenu Bavarski dvor, koji je nekada u staroj Jugoslaviji važio za jedno od najelitnijih naselja u Ljubljani, gde su stanove mogli da priušte samo oni s dubokim džepom. Danas se situacija zbog masovne gradnje malo promenila, pa tu kupovina stana nije nedostižna ni za prosečne građane ove zemlje.

Komšije o Senidi

1/4 Vidi galeriju "TA TRAGEDIJA JOJ JE OBELEŽILA ŽIVOT, BILA JE MALA..." Komšije otkrivaju potresne detalje Senidine teške životne priče Foto: Kurir

- Senida je super devojka. Jako mi je drago i svi smo ponosni što je uspela i što je popularna ne samo kod nas već i u regionu. Zaslužila je. Skroz je prirodna i, iako na televiziji deluje hladno, u privatnom životu je potpuno drugačija priča. Stalno ide u centar i šeta, uvek nosi neku široku odeću. Uvek popriča sa svima koji joj priđu, pozdravi se i slika. Viđam joj ponekad i dečka. Deluju baš zaljubljeno, ovde se i ne kriju. Drže se za ruke, ljube se, kao i sav normalan svet. Ona često putuje u Crnu Goru kod njega. Kod nje je stalno i sestra, nerazdvojne su i ona je najzaslužnija što ljudi sad znaju ko je Senida - rekao nam je jedan mladić, a komšinica nam je otkrila i neke potresne detalje iz pevačicinog privatnog života:

Tragedija joj obeležila život

- Njoj je otac poginuo u teškoj saobraćajnoj nesreći kad je bila mala. Majka joj je tad bila teško povređena, a sestra je ostala u komi. Ona je, sva sreća, tad prošla bez povreda. Njoj je ta tragedija obeležila život. Mislim da se nikad od nje nije oporavila u potpunosti. Pre desetak godina, mislim da je ona tad imala 27, ostala je i bez majke, koja joj je bila najveći životni oslonac i podrška. To je baš teško podnela. Bila se zaključala u stanu i mesecima nije izlazila iz kuće. Jako su bile vezane, a Senida danas toliko liči na pokojnu majku da je to neverovatno. Kao da su bliznakinje. Kad nju vidim, kao da joj vidim majku - zaključila je njena starija komšinica.

Foto: Print Screen

Inače, posle spektakla na Tašmajdanu, Senida je odgovorila da su joj te večeri najviše nedostajali članovi njene familije.

- Nedostaje mi familija koja već neko vreme nije tu. Ali tu su, bili su prisutni svakako - istakla je ona tad pokazujući u nebo.

Senidah o majci

Podsetimo, iako ne voli da priča o privatnom životu, prva dama trep muzike je jednom prilikom govorila o neizmernoj tuzi zbog gubitka majke:

- Od njene smrti je prošlo deset godina. Nije lako. Ni danas nije lako. Tada misliš da nećeš preživeti, ako se njoj nešto desi, idem i ja za njom, ali ono, tu si, ideš dan za danom. Kao lakše je, ali setiš se uspomena i pitaš se: "Gde je ta osoba? Gde je ta osoba i zašto je nema?" Nije lako, pogotovo kada imaš teže dane. Baš je teško, ali ne smeš da se prepustiš tim momentima. Puno toga mi je ostalo od mame - kazala je ona i dodala:

1/10 Vidi galeriju Senidah Foto: Printscreen/Instagram, Pritnscreen/Instagram, ATA

- Ona je stalno meni govorila da sam ja posebna. Da sam savršena. Neka rođaka onda kaže: "Niko nije savršen." Moja mama kaže: "Moja Senida jeste." Ja sam njoj bila super. Znala je da mi kaže da sam se popravila i onda ja znam da sam se ugojila. Bila mi je prijateljica, mogle smo da se smejemo i sve, ali čim me pogleda, nisam smela da pisnem. Čak ni u 27. godini, nisam smela da pisnem, to je bilo pre nego je preminula - ispričala je Senida u intervjuu za emisiju "Pop tok".

Senidah sa Lepom Brenom: