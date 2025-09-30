Slušaj vest

Pobednica "Zadruge 6" Aleksandra Nikolić nije ušla u devetu sezonu rijalitija, ali kako mediji prenose dobila je ponudu za sličan šou u Americi.

Nikolićeva, koja je prva potpisala ugovor za "Elitu 9" u poslednjem trenutku odlučila je da ne uđe u rijaliti što je, kako je tada objasnila učinila zbog ćerke Leone.

Iako je rešila da se posveti lajvovima na Tiktoku, njena rijaliti karijera mogla bi da dobije neočekivani obrt.

Kako prenose dalje mediji, od njenih bliskih prijatelja, Nikolićevu su poznanici preporučili producentima jednog američkog rijaliti programa i rekli kako ima veliki potencijal za takav vid šou programa.

- Dopala se tim ljudima iz Amerike. Raspitali su se o njoj, pogledali snimke iz ranijih učešća u domaćim programima i velike su šanse da će do saradnje doći. Dobila je veoma primamljivu ponudu, cifra je bukvalno nerealna za naše uslove, niko je ne bi odbio. Ne znam da li će prihvatiti jer, otići na drugi kontinent nije jednostavno za nekog ko ima malo dete, ali u igri je velika lova. Ona je prekršila ugovor koji je potpisala sa Željkom Mitrovićem, jer je odustala od učešća u "Eliti 9", te joj je ovo i način da vrati pozamašnu cifru koju duguje Pink televiziji - kaže za medije izvor upućen u celu situaciju.

Da Aleksandra ozbiljno razmišlja o ponudi govori i činjenica da je upisala kurs engleskog jezika i tri puta nedeljno ima časove. Nedavno je i sama tokom jednog lajva na TikToku priznala da mašta o životu preko okeana.

- Baš bih volela da doživim Ameriku, kažu da je to ludilo. Imam baš veliku želju da vidim kako je tamo i kako bih se ja uklopila. Da sam pobedila u rijalitiju u Americi znate koje bi ja pare zarađivala tamo samo od gostovanja u emisijama i koliko bih bila viralna, bukvalno bih zarađivala od svakog intervjua, a ovde ovi naši idu za džabe - ispričala je Nikolićeva pred kojom je ozbiljna životna odluka.

- Ne, ne ulazim ljudi, rekla sam, ne ulazim i tu sam završila sa tom temom. Prosto ne mogu da ostavim svoje dete i to je to. Neću vam više objašnjavati - rekla je nedavno Aleksandra Nikolić i otkrila da je ćerku poslala kod oca.

- Ćerka uživa sa ocem i ne brinem nijedne sekunde. Molim vas nemojte nikoga pljuvati i pisati loše komentare ako već mene podržavate. Ja vas molim da to ne radite pošto postoje ljudi idu i komentarišu nešto po tuđim lajvovima.

