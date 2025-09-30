Slušaj vest

Marija Šerifović imala je zakazan koncert u Holandiji, a pred polazak ju je toliko slomila prehlada, da je jedva izdržala putovanje i nastup.

Marija Šerifović u najnovijem blogu otkrila je koliko joj je teško palo da radi pod temperaturom i koliko je malaksala.

- Noć pred putovanje, pakao. U pola dva kreće agonija, zima, groznica, temperatura, pakao, tresla me celu noć. Rekla sam mami i Milošu da mi donesu sve moguće lekove koje postoje - rekla je Marija.

Tako bolesna otišla je na aerodrom, kako bi došla u Holandiju gde je imala zakazan koncert.

- Ja sam toliko bolesna da ovo može samo viša sila da reši. Spavala sam nekih sat vremena i poručila sam supu da pojedem. Popila sam lekove za temperaturu, za nos, za grlo.... Uffff. Samo se nadam da ću malo bolje spavati jer me je sinoć tresla groznica do pola 6 ujutru - otkrila je ona, a onda krenula na koncert.

1/7 Vidi galeriju Marija Šerifović Foto: M.M./ATAImages, ATA images, Printsceen

- Idem, molite se za mene. Toliko sam lekova popila da mogu možda i na ispiranje da idem - otkrila je pevačica i rekla da je toliko loše da jedva stoji na nogama.

Neprijatna situacija

Pevačica Marija Šerifović doživela je neprijatnu situaciju tokom koncerta u Holandiji. Naime, Marija je u jednom trenutku prekinula koncert jer je saznala da neko prodaje ćevape.

- Ćevapi? Kakvi bre ćevapi, stanite ljudi! Ovo je koncert, kakvi ćevapi?! Stvarno neko prodaje ćevape? Gde? Kod toaleta? Sjajno - rekla je besno Marija, pa nastavila:

- Sjajno, sjajno… bravo za organizatore! Znate šta, kad su već tu, donesite dva komada da probamo! Kad me već guši luk… svi koji prate moje videe znaju da ništa više ne mrzim od crnog luka - dodala je ona, a publika ju je podržala snažnim aplauzom.

Kurir / Blic

Pogledajte dodatni snimak: