U razgovoru sa bivšim tečom, Asminom Durdžićem, otkrio je nove detalje iz svoje porodice.

- Koja je najgroznija psovka koju ti je izrekla Sita? - upitao je Asmin.

- Da smo narkomani verenica i ja, da će nam dete oduzeti - kazao je Nerio.

- Je l' si Siti rekao da nemaš šta da jedeš? - upitao je Asmin.

- Ne. Pre odem da radim, nego da molim za hranu - rekao je Nerio.

- Je l' su se nekad Grofica i Sita zbog tebe svađale? - upitao je Asmin.

- Ne, nikada. Obično su svi protiv mene - kazao je Nerio.

- Koliko si smršao za godinu dana? - upitao je Asmin.

- Smršao sam deset kilograma od stresa. Mami bih poručio da se kloni od moje porodice - kazao je Nerio.

Prvo javno oglašavanje Site Ahmić

Sita kako tvrdi, nije znala da će joj sin ući u Elitu, a nakon emisije, prvi put se javno oglasila i otkrila svoju stranu priče.

- Dragi moji ljudi, da je ovo bilo jako teško za mene, bilo je. Ali, kao što znate mene, ja se iz svake situacije podignem još jača. Ovo je bio način da ja možda uđem, ili da se meni osvete, ali ja nikada ući neću. Nakon ovoga ne postoji šansa. Da uđem negde gde je moje dete i da se svađamo na televiziji, nema šanse. Pokušaj režisera iz pakla i ovo će biti zanimljivo možda 15 dana kao što je bila priča od ovoga Gulaša i gotovo. Ova sezona je jedna velika pušketina, misle da će pritiskom postići da uđemo u rijaliti, a Aneli i ja nikada nećemo - govorila je Sita i najavila da će izneti sve dokaze za tvrdnje koje ima:

- Objasniću naciji, ja nemam nikakav problem sa tim, zbog čega nikada nisam podržala odnos mog sina i te devojke. Svako ko je iz Dubrovnika zna o čemu pričam i da ne postoji gora porodica od te. Dala sam dve tri šanse toj devojci, da postane majka, žena i domaćica a nikada to nije postala i izneću dokaze. Pokazaću u kakvom smeću je živeo moj sin i to moje malo unuče, u kakvoj prljavštini. Naravno da sam mom sinu rekla da ću ga poslati u zatvor a da ću dete uzeti sebi, recite mi, koja bi majka to dozvolila, da deca žive u takvim okolnostima. Najveći je problem što koristi narkotike, majka joj je zavisnica od heroina registrovana. Naravno da nisam želela da moj sin ima nešto sa takvom osobom, ali kada se to već desilo, želela sam da joj dam šansu i pružim joj toplinu, ali ona to nije želela. Ona je svaki dan drogirana, ima zube žute i zelene... Zna se od čega. Ja ću se za svog sina boriti dok sam živa, neka me osudi ko god hoće. Moje dete je 3 godine u kandžama te strašne porodice, a sve ću dokazati.

- Dok su živeli u porodičnoj kući, iza naše, imam dokaz kakva je domaćica bila. Brzo su otišli, da ne lažem sada koliko su tačno živeli kod nas, ali evo fotografija kako je izgledala kuhunja dok su je koristili. Želela je da odu iz naše kuće jer nije mogla da dovodi majku bez zuba, drugove narkomane...

