Slušaj vest

Nerio Ružanji se prethodne noći uselio u Elitu 9. Ono što je sve ostavilo bez šoka bilo je kada se Nerio predstavio u studiju kod voditeljke Dušice Jakovljević i tom prilikom otkrio da je on prvi i jedini sin Site Ahmić.

Nerio je nakon toga u emsiji "Pretres nedelje sa Milanom Miloševićem" otkrio da nije u dobrom odnosu sa majkom, koja nikada nije podržala njegov ljubavni odnos sa verenicom Hanom sa kojom ima ćerku. Nov ukućanin Bele kuće otkrio je da je Sita na sve načine htela da prekine odnosu njih dvoje, te je čak i htela da gurne trudnu verenicu svog sina kako bi izgubila dete.

Tim povodom, Neriova verenica Hana se oglasila medije i progovorila o Neriu, njihovoj ljubavi, njegovom ulasku u Elitu ali i Siti Ahmić i njenom ponašanju prema njima.

Neiro, Sitin sin Foto: Printscreen/Instagram

Urnisala porodocu Ahmić

- Što se tiče Nerievog ulaska, ja sam ga podržala i ima punu podršku svoje porodice, mene, našeg deteta i ljudi koji su nam bliski. Nerio je trenutno pod velikim strahom, i sinoć, dok sam gledala, rekao je neke istinite stvari, ali je neke i prećutao.Mi se volimo još od njegove 14. i moje 16. godine, jedno drugom smo prva i najveća ljubav. Meni je jako teško što sam prvi put ostala bez njega na duže vreme, ali izdržaćemo sve, jer smo kroz pakao prošli, i to godinama. - započela je Hana pa je dodala:

- Zbog svega toga bila sam pod velikim stresom, nisam mogla da jedem i od stresa sam smršala. U isto vreme podizali smo dete, a sve što smo prošli i još uvek prolazimo izazvala je njegova majka, Sita Ahmić. Istina je da je pokušala da me gurne dok sam bila trudna, sa namerom da ubije moje dete – bila sam preplašena. Odvela nas je u Sarajevo, a po povratku je uzela Neriju platu koju je trebao da dobije, a kojom smo planirali da platimo stanarinu, i kupila sebi cipele za odlazak Aneli u emisije, a nas je tada naterala da živimo kod Jasne. U tom periodu, Nerio je slomio nogu, a ja sam radila i po 10 sati dnevno da bismo imali za život, dok je ona njegov novac i penziju trošila na sebe. Istina je da su se Jasna i njena sestra stalno svađale. Jasnina sestra mi je uništavala garderobu, jer smo morali kod nje da peremo veš , Sita nam nije dozvoljavala da koristimo njenu mašinu. Danima su držale prljav veš, a ja imam dete koje dnevno promeni po 5 stvari.Neria su tamo i fizički napali, bio je uplašen. Mi se nje iskreno plašimo , ona je u stanju da naudi meni i našem detetu.Plakao je danima, nije mogao ni da jede od stresa. Molio je da prestane s tim ponašanjem, jer taj teror traje godinama. Samo kada ima para, ona se povuče, tada nas ne dira, ali čim ostane bez novca, počinje maltretiranje.

- Pričaju strašne stvari o mojoj porodici, samo da bi sebe oprali. Ali, ni Nerio, ni ja, ni moja porodica nismo narkomani. Ako želite da znate ko su zapravo one, dođite u Dubrovnik. O njima se već priča – postoje snimci koji kruže među ljudima, na kojima se vidi kako se drogiraju i kako rade razne seksualne aktivnosti. Nerio kao muškarac mora da živi s tim teretom.

1/8 Vidi galeriju Sita Ahmić ulazi u Elitu 9 Foto: Petar Aleksić, Printscreen, Premijera

- Meni pomaže moja majka. Što se nje tiče, jeste imala zdravstvene probleme i nismo bile bogate koliko je neko želeo, ali smo uvek imale dovoljno za normalan život.Nerio je i dalje u strahu i traumi. Plaši se za moj i život našeg deteta jer je njegova majka jednom već imala plan da nas ubije. Trenutno je pod uslovnom kaznom zbog porodičnog nasilja, terete je i za poreski dug od 80.000 evra, a Neria je zadužila 4.000 evra. Takođe, postoji i socijalna prijava zbog kršenja prava deteta, jer ga je kao maloletnog terala da radi.Pretila je i meni i mojoj porodici, kao i Neriu. Ja se trenutno osećam jako loše.

- Ulazak u "Elitu" bio je jedini izlaz koji je Nerio video da bi nas spasao, i uz to, da zaradi nešto za nas i naše dete. Ja sam ga kao njegova verenica podržala u toj odluci i uvek ću ga podržavati.Šta god da se dogodi, mi ćemo uvek biti jedno uz drugo, i uvek tu za naše dete. Ja sam odgovorna za sebe i svoje dete, a ko šta radi iz porodice nije moja odgovornost - rekla je Hana.

Kurir / Pink

Pogledajte dodatni snimak: