Automobil repera i bivšeg učesnika rijaliti programa Zadruga Nemanje Đerića Đeksona našao se na meti napada nepoznate osobe u jednom naselju na Novom Beogradu.

Vozilo je bilo nepropisno parkirano, a na njemu su se pojavili uvredljivi natpisi. Na vozilu su ispisane poruke poput: "Stoko" i "Stoko, seljačino".

Đekson je vlasik automobila marke BMW X6 E71, luksuzni SUV kupe, čija se vrednost kao polovnog vozila kreće u rasponu od 10.000 do 25.000 evra, u zavisnosti od stanja i motora.

Bio na poternici

"Proveo sam noć u stanici, ne u zatvoru. Priveli su me zato što sam bio na poternici zbog nekih motora od ranije, nisam ni ja znao... Mogli su da me vrate s granice, da završim mnogo gore. Sva sreća, ispred zgrade su me pre neko veče pokupili, ali eto, odležao sam tu jednu noć u samici... Izašao sam sa robije, ceo grad je moj", izjavio je Đekson ranije.

Promenio najviše devojaka u rijalitiju

Podsetimo, on je iz "Zadruge" izašao kao takmičar koji je promenio najviše devojaka, s obzirom na to da je bio i sa Anđelom Vešticom, Jelenom Krunić, Andrijanom Radonjić i Minom Vrbaški.