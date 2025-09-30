ŽESTOKA SVAĐA ZORICE MARKOVIĆ I MINE VRBAŠKI! Krenule da vređaju jednu drugu najstrašnije, evo šta je razlog
Asmin Durdžić primerio je da Mina Vrbaški nije u najboljem raspoloženju, a ona mu je otkrila da je nervozna zbog Zorice Marković, zbog čega je nastala žestoka svađa u pušionici sa njom.
- Mina, što si tužna? - pitao je Asmin.
- Nervozna sam - rekla je Mina.
- Ko ti je nabio nervozu? - pitao je Asmin.
- Zorica jer po kući pričaš laži. Pričaš sa kim sa ja u vezi - govorila je Mina.
- Moj drug - dodala je Zorica.
- Rekla si da je kriminalac, nema veze sa tim - dodala je Mina.
- Niko ne može da pomene taj termin za mog brata - besnela je Zorica.
- Nemoj sa mnom na Minu, nisam ja ona osoba - nastavila je Mina.
- Ona osoba koja je rekla da će na sahranu da mi dođe - rekla je Zorica.
Mina obrusila Zorici: "Nemoj da lažeš"
- Ne bih to više nikad rekla. Rekla si da će Stanija da ga šutne i da mi je to idealna prilika jer ima bogatu porodicu. Nemoj da lažeš. Ja sam rekla da ga ne doživljavam, a to što je tebe zasvrbelo. Pričaš mu iza leđa, pljuješ ga i ljubomorna si - govorila je Mina Vrbaški.
- Ti ćeš nož u leđa da mu zabiješ - dodala je Zorica.
- Znamo dobro tvoju igru - rekla je Mina.
- Kakva si bila sa Mensurom i Đeksonom? Tebe dobro znamo - nastavila je pevačica.
- Znamo kakva si ti kad ti puste klip, pa kažeš da to nisi reka - poručila je Mina.
Pogledajte dodatni snimak: