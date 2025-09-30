Slušaj vest

Asmin Durdžić primerio je da Mina Vrbaški nije u najboljem raspoloženju, a ona mu je otkrila da je nervozna zbog Zorice Marković, zbog čega je nastala žestoka svađa u pušionici sa njom.

- Mina, što si tužna? - pitao je Asmin.

- Nervozna sam - rekla je Mina.

- Ko ti je nabio nervozu? - pitao je Asmin.

1/4 Vidi galeriju Zorica Marković priča sa Urošem Stanićem o Anđeli Đuričić i njenoj vezi sa Pavlom Jovanovićem Foto: Printscreen YouTube

- Zorica jer po kući pričaš laži. Pričaš sa kim sa ja u vezi - govorila je Mina.

- Moj drug - dodala je Zorica.

- Rekla si da je kriminalac, nema veze sa tim - dodala je Mina.

- Niko ne može da pomene taj termin za mog brata - besnela je Zorica.

- Nemoj sa mnom na Minu, nisam ja ona osoba - nastavila je Mina.

- Ona osoba koja je rekla da će na sahranu da mi dođe - rekla je Zorica.

Mina obrusila Zorici: "Nemoj da lažeš"

- Ne bih to više nikad rekla. Rekla si da će Stanija da ga šutne i da mi je to idealna prilika jer ima bogatu porodicu. Nemoj da lažeš. Ja sam rekla da ga ne doživljavam, a to što je tebe zasvrbelo. Pričaš mu iza leđa, pljuješ ga i ljubomorna si - govorila je Mina Vrbaški.

- Ti ćeš nož u leđa da mu zabiješ - dodala je Zorica.

- Znamo dobro tvoju igru - rekla je Mina.

1/6 Vidi galeriju Mina Vrbaški Foto: Boba Nikolić

- Kakva si bila sa Mensurom i Đeksonom? Tebe dobro znamo - nastavila je pevačica.

- Znamo kakva si ti kad ti puste klip, pa kažeš da to nisi reka - poručila je Mina.