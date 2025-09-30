Slušaj vest

U velikom stilu Halid Muslimović stigao je na promociju solističkog koncerta koju je danas upriličio za medije.

Popularni muzičar događaj druženja sa predstavnicima medija organizovao je u prestoničkom restoranu.

Svi oduševljeni

Građani koji su se zadesili tom plikom na ulici ali i restoranu pozdravili su pevača i on im je srdačno uzvratio. Domaćin programa bio je urednik i voditelj Goran Jovanović koji je pozdravio kolege i najavio zvezdu.

- Konačno Halid Muslimović posle mnogo godina u Beogradu 12.11.2025.godine, a kako stvari stoje možda još neki dan. Velika regionalna zvezda bogate karijere otkriće nam šta posetioce očekuje na spektaklu - rekao je Jovanović nakon čega je Muslimović izašao na binu i sa zadovoljstvom najavio projekat.

