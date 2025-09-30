Halid Muslimović zapevao za medije, krenulo zagrevanje pred koncert
Stars
OVO MOŽE SAMO HALID MUSLIMOVIĆ! Pevač napravio muzički spektakl, krenulo zagrevanje pred koncert (VIDEO)
Slušaj vest
Halid Muslimović napravio je mini koncert za predstavnike medija.
“Želja si mi samo ti” bio je prvi hit koju je pevač otpevao.
Nizali su se hitovi
Nakon toga nizale su se numere za sva vremena “E, kako smo se ljubili”
- Idemo nešto iz novijeg vremena- najavio je Muslimović.
Halid Muslimović najavio solistički koncert Foto: Boba Nikolić
Vidi galeriju
Čim je pustio raskošan glas, oduševio je “sedmu silu”, dok su prolaznici snimali ovaj nastup sa prozora.
- Jedna,dobra, stara, nikad zaboravljena “Učini bar jedan korak” i onda da nazdravimo - rekao je pevač i razgalio medije.
Pogledajte dodatni snimak:
Reaguj
Komentariši