Slušaj vest

Halid Muslimović napravio je mini koncert za predstavnike medija.

“Želja si mi samo ti” bio je prvi hit koju je pevač otpevao.

Nizali su se hitovi

Nakon toga nizale su se numere za sva vremena “E, kako smo se ljubili”

- Idemo nešto iz novijeg vremena- najavio je Muslimović.

Halid Muslimović najavio solistički koncert Foto: Boba Nikolić

Čim je pustio raskošan glas, oduševio je “sedmu silu”, dok su prolaznici snimali ovaj nastup sa prozora.

- Jedna,dobra, stara, nikad zaboravljena “Učini bar jedan korak” i onda da nazdravimo - rekao je pevač i razgalio medije.

Halid Muslimović promovisao koncert Izvor: Kurir

Ne propustiteStarsHalid neće da peva u Cecinoj Žitorađi!
StarsHALID OTKRIVA: Terao sam Vesnu da jede da ne bi pila! Samo tako je mogla da održi koncert
halid-muslimovic-vesna-zmijanac.jpg
StarsHALID MUSLIMOVIĆ NAJAVIO SPEKTAKL! Sprema neverovatan solistički koncert: Ovaj datum dobro zabeležite
IMG-20250930-WA0104.jpg
StarsVESNA ZMIJANAC POZNATOM KOLEGI POSVETILA PESMU Ona ga ludo volela, a on bio zaljubljen u drugu pevačicu: On je meni namenio svoje stihove, tad sam donela odluku
Vesna Zmijanac

 Pogledajte dodatni snimak:

Halid Muslimović promovisao koncert Izvor: boba nikolić