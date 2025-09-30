Slušaj vest

Automobil repera i bivšeg učesnika rijaliti programa "Zadruga" Nemanje Đerića Đeksona našao se na meti napada nepoznate osobe u jednom naselju na Novom Beogradu.

Vozilo je bilo nepropisno parkirano, a na njemu su se pojavili uvredljivi natpisi. Na vozilu su ispisane poruke poput: "Stoko" i "Stoko, seljačino".

Tim povodom se sada oglasio i reper i izneo svoju stranu priče.

Automobil repera i bivšeg rijaliti učesnika, Nemanje Đerića Đeksona, našao se na meti nepoznate osobe u jednom naselju na Novom Beogradu Foto: Printscreen Amidži šou, printscreen YT

Đerić je najpre otklonio sumnju da ga je "ovakva sudbina sačekala zbog nepropisnog parkiranja".

Potom, istakao je da se nikome nije zamerio, pa i nagovestio kako je "sve možda i delo neke devojke".

- Ovo nije zbog parkinga. Nisam se nikom zamerio i siguran sam da mi muškarac ne bi pisao na kolima: "Gade" - izjavio je Đekson za 24sedam.

Bio na poternici

"Proveo sam noć u stanici, ne u zatvoru. Priveli su me zato što sam bio na poternici zbog nekih motora od ranije, nisam ni ja znao... Mogli su da me vrate s granice, da završim mnogo gore. Sva sreća, ispred zgrade su me pre neko veče pokupili, ali eto, odležao sam tu jednu noć u samici... Izašao sam sa robije, ceo grad je moj", izjavio je Đekson ranije.

djekson-1.jpg
Foto: Printscreen/Instagram

Promenio najviše devojaka u rijalitiju

Podsetimo, on je iz "Zadruge" izašao kao takmičar koji je promenio najviše devojaka, s obzirom na to da je bio i sa Anđelom Vešticom, Jelenom Krunić, Andrijanom Radonjić i Minom Vrbaški.

Ne propustiteStarsUNIŠTEN BMW POZNATOG REPERA, DRAMA U BEOGRADU! Svi ga pamte po brojnim romansama, a sad se našao na meti napada: Na vratima ispisana uvredljiva poruka
screenshot-17.jpg
StarsPOZNATI REPER DUŽAN DESINGERICI! Pala opklada, a u sve umešana i Barbara Bobak
barbara bobak desingerica.jpg
Stars"PLAĆATE PREGLEDE, ALI PUBLIKU NE MOŽETE" Reper udario na Emu Radujko?! Gori sve na mrežama, evo šta je Đekson PORUČIO
djekosn-ema.jpg
Rijaliti"IZOPERISANA TAKIJEVA ĆERKA!" Đekson ŽESTOKO PONIZIO Maju i njenog oca, pa priznao da ga je Car oduševio OVIM! BRUTALNO
screenshot-16.jpg

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima:

STARS EP553 Izvor: kurir tv