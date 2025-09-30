Slušaj vest

Automobil repera i bivšeg učesnika rijaliti programa "Zadruga" Nemanje Đerića Đeksona našao se na meti napada nepoznate osobe u jednom naselju na Novom Beogradu.

Vozilo je bilo nepropisno parkirano, a na njemu su se pojavili uvredljivi natpisi. Na vozilu su ispisane poruke poput: "Stoko" i "Stoko, seljačino".

Tim povodom se sada oglasio i reper i izneo svoju stranu priče.

Đerić je najpre otklonio sumnju da ga je "ovakva sudbina sačekala zbog nepropisnog parkiranja".

Potom, istakao je da se nikome nije zamerio, pa i nagovestio kako je "sve možda i delo neke devojke".

- Ovo nije zbog parkinga. Nisam se nikom zamerio i siguran sam da mi muškarac ne bi pisao na kolima: "Gade" - izjavio je Đekson za 24sedam.

Bio na poternici

"Proveo sam noć u stanici, ne u zatvoru. Priveli su me zato što sam bio na poternici zbog nekih motora od ranije, nisam ni ja znao... Mogli su da me vrate s granice, da završim mnogo gore. Sva sreća, ispred zgrade su me pre neko veče pokupili, ali eto, odležao sam tu jednu noć u samici... Izašao sam sa robije, ceo grad je moj", izjavio je Đekson ranije.

Promenio najviše devojaka u rijalitiju

Podsetimo, on je iz "Zadruge" izašao kao takmičar koji je promenio najviše devojaka, s obzirom na to da je bio i sa Anđelom Vešticom, Jelenom Krunić, Andrijanom Radonjić i Minom Vrbaški.

