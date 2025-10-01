Slušaj vest

Željko Joksimović je pre izvesnog vremena zakupio čak 11 termina za koncerte u renoviranom Sava centrutokom decembra 2025. godine, koje sad mora da preprodaje, saznaje Kurir.

Plan je bio da Željko krajem godine napravi seriju nastupa kojima bi na veličanstven način obeležio dolezeći jubilej, tri decenije uspešne karijere, ali i kako bi srušio rekord koji je dosad držala Marija Šerifović - sa osam nastupa u obnovljenom Sava centru.

Mnogo je uložio

Međutim, Joksimović je odlučio da odustane od svoje koncertne serije i da plaćene termine ponudi kolegama sa estrade.

Prema informacijama do kojih smo došli, zakup prestižne dvorane za jedno veče košta 25.000 evra, što znači da je Željko za svih 11 datuma unapred izdvojio čak 275.000 evra. Iako se očekivalo da će pevač u decembru svako veče izvoditi svoje najveće hitove pred publikom, pop zvezda je promenila planove i sada želi da povrati uloženi novac tako što će slobodne termine prodati onima koji u tom periodu planiraju nastupe.

- Željko je hteo da napravi spektakl, ali je u međuvremenu procenio da mu decembar ne odgovara iz više razloga, uglavnom poslovnih. S obzirom na to da je ugovorom potpisao da je saglasan s tim da, ukoliko odluči da ne održi koncerte, iz Sava centra nisu dužni da mu vrate novac za unapred plaćene termine, on je odlučio da ih preproda kolegama. Ima još vremena do tada, on se nada da će uspeti u tome - priča sagovornik Kurira.

Zasad cena termina za jedan koncert ostaje nepromenjena.

- On će sigurno drugim pevačima dati termine po istoj ceni po kojoj ih je platio, dakle za 25.000 evra. Nije mu cilj da zaradi od ovoga, u to sam siguran. Čuo sam da je on u obavezi da pre održavanja koncerte obavesti čelnike iz Sava centra o otkazivanju koncerta, pa u tom slučaju ima pravo da dobije novi termin za nekoliko meseci. Dakle, nema povrata novca ako ne održi koncert, ali postoji mogućnost da dobije drugi datum za održavanje nastupa. Njemu u ovom trenutku najviše odgovara da aktuelne termine preproda jer ne zna kad će biti spreman da održi koncerte - naveo je naš izvor.

Joksimović se do zaključenja broja nije javljao na naše pozive.

Podsetimo, čuveni Sava centar, koji je posle rekonstrukcije ponovo postao glavno mesto za koncerte i kulturna dešavanja u Beogradu, već sada beleži rekordnu tražnju. Nekad je cena za iznajmljivanje velike sale bila između 6.000 i 7.000 evra, a sada je nekoliko puta veća. Kako smo saznali od naših izvora, razlog za skok cene najma je upravo taj što je mnogo novca uloženo u renoviranje, pa Plava dvorana sada zaista izgleda prelepo i može da stane rame uz rame sa svetski pozornicama. Pevačima, očigledno, ne predstavlja problem da plate 25.000 evra - Sava centar je poslednjih meseci popunjen što se tiče organizacije koncerata.

Oni su rekorderi

Pre Joksimovića, najviše koncerata u obnovljenom Sava centru imali su Marija Šerifović, ukupno osam, i Jelena Rozga, koja je sedam puta zapevala pred beogradskom publikom. Da je Joksimović ostao pri odluci da održi nastupe ove godine, on bi bio novi rekorder po broju koncerata u Sava centru, ali to bi se odnosilo samo na renovirani prostor, u kojem sada ima 4.050 mesta za publiku, umesto nekadašnjih 3.672.

U starom Sava centru rekord i dalje drži Lepa Brena, koja je osamdesetih imala čak 17 koncerata u nizu, a osim nje ovaj prostor redovno je punio i pokojni Đorđe Balašević - ukupno 130 puta u karijeri.

