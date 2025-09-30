Slušaj vest

"Hej kafano neću više", "Idi moram da ti kažem", "Učini bar jedan pogrešan korak", "Hej ljubavi u dalekom gradu", "Znam za sve sam kriv", "Putuj putuj srećo moja", "Mene je učilo vrijeme", samo su neke od pesama koje su obeležile karijeru folk zvezde Halida Muslimovića i zauvek se upisale u muzičku istoriju Balkana.

A to je tek deo bogatog opusa koji će publika moći da čuje na njegovom velikom koncertu 12. novembra u beogradskom Sava centru, povodom kog je Halid organizovao posebno druženje sa predstavnicima medija.

Kako i priliči umetniku koji je uvek bio revolucionar, Muslimović je pripremio brojna iznenađenja za one koji ga vole.

Pesmu "Mene je učilo vrijeme" snimio je u pratnji simfonijskog orkestra, a spot koji je pratio ovu obradu prvi je na našim prostorima koji je titlovan i na engleski jezik, a to je potez kojim je Halid otvorio vrata svoje emocije i publici izvan regiona.

Tu nije kraj, uskoro će biti predstavljena i monografija „Mene je učilo vrijeme“, koja donosi nepoznate i dirljive detalje njegovog životnog puta.

Knjiga će premijerno biti predstavljena na Sajmu knjiga u Beogradu, čime Halid pokazuje da njegova stvaralačka energija prevazilazi granice muzike i dotiče i svet književnosti.

- Beograd je grad koji volim. Uvek kad zapevam ovde, osećam da nisam sam. Osećam hiljade srca koja kucaju zajedno sa mojim pesmama. To je magija koju ne možeš da ispričaš, moraš da je doživiš - rekao nam je Muslimović, vidno dirnut, da bi potom zapevao nekoliko pesama koje će se naći na repertoaru novembarskog koncerta, pokazujući da ga glas služi bolje nego ikada.

Publika je dobila mali uvid u ono što ih čeka, spoj emocije, energije i večnih hitova koji su obeležili živote generacija.

Pred njim je, očigledno, jedan od najuzbudljivijih i najbogatijih perioda u karijeri.

Uz simfoniju, knjigu i veliki koncert, Halid Muslimović još jednom dokazuje da je umetnik koji ne prestaje da iznenađuje i da se njegova priča tek piše, pesmom, rečju i srcem.

