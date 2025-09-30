KATARINU ŽIVKOVIĆ KOMŠINICA PRIJAVILA POLICIJI! Šok ispovest pevačice: Uništila Sanju Marinković, pa otkrila da li je rodila dete OŽENJENOM MUŠKARCU
Pevačice Milica Todorović i Katarina Živković nekada su delile zajednički dom, u periodu kada su se takmičile u popularnom muzičkom šou-programu „Zvezde Granda“. Iako su od tada prošle godine, njihovo prijateljstvo je i dalje snažno, a one su ostale u sjajnim odnosima.
Katarina je sada otkrila zanimljiv detalj iz tog perioda - komšinica ih je jednom prilikom prijavila policiji!
- Kako je poznato, Milica i ja smo bile cimerke. Imali smo komšinicu koja nas je prijavila policiji. Iako su se pojavili natpisi da smo htele da je ubijemo, istina je da nismo i da smo samo pokušavale da očistimo terasu. Koristile smo pogrešna sredstva, pa se sona kiselina prosula na komšinicinu terasu. Uplašila se da želimo da joj naudimo, pa pozvala policiju i prijavila nas. Policija je došla kod nas, a mi smo objasnile da nije bilo zle namere, te da se radi o slučajnosti - ispričala je pevačica koja smatra da bi njena duhovitost bila kobna po okolinu.
- Milica je rekla istinu kada je izjavila da joj je žao što u javnosti ne pokazujem da sam zabavna. Sa druge strane, meni nije žao budući da bi malo ko razumeo moj humor. Možda bi me čak i osudili zbog njega. To je jedini razlog zbog kog potiskujem svoju zabavnu stranu u javnosti - priznala je pevačica, a potom otkrila da je promenila mišljenje o muzičkom takmičenju Zvezde Granda.
- Muzička takmičenja nisu ono što su bila. Više liče na rijaliti programe nego na takmičenja budući da je akcenat stavljen na žiri, a ne na kandidate. Ljudi ne znaju ni ko se takmiči jer se sve vrti oko članova žirija. To razlikuje takmičenje od onog kakvo je bilo kada smo se mi takmičili i to mi se nikako ne dopada - navela je Živkovićeva koja je nerado prokomentarisala sukob koji je imala sa voditeljkom Sanjom Marinković.
"Pogađa me priča da sam rodila dete oženjenom čoveku"
Misterija oko njenog partnera sa kojim ima dete i dalje intrigira javnost, posebno zato što nikada nije želela da ga predstavi. U medijima su se zato pojavile spekulacije da je u vezi sa oženjenim muškarcem, što je ona oštro demantovala.
- Pogađa me sve to. Trudim se da ne pokažem javnosti, ali nisam od onih koji daju svoju privatnost na tacni. Zbog toga valjda i jesam meta. Sve me pogodi, ali ćutim i trpim. Radim onako kako smatram da je ispravno - bila je iskrena Kaća.
"Kija i ja smo stavile tačku na prijateljstvo"
Katarina i Kristina Kija Kockar bile su vrlo bliske sve do trenutka kada se Kija nije pojavila na promociji njenog albuma „Kurtizana“, na kojoj je prisustvovao i Sloba Radanović. Od tada su krenule spekulacije da je upravo Sloba razlog kraja njihovog prijateljstva.
- Kija i ja nismo u kontaktu i ne družimo se. Nemam loša osećanja prema njoj. Sloba nije razlog. Imali smo istog menadžera i zato smo Sloba i ja sarađivali. On nema veze sa tim što smo nas dve prekinule kontakt - rekla je Živkovićeva.
kurir.rs/alo
