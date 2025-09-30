Slušaj vest

Sofija Milošević strastveni je fan mode, pa u svojoj bogatoj kolekciji ima veliki broj skupocenih tašni.

Foto: Printskrin Instagram

Manekenka i dizajnerka sada je otvorila vrata svog skupocenog garderobera i pokazala deo svoje kolekcije torbi, i to samo brendova "ermes" i "šanel".

Tako se pohvalila sa čak osam klasičnih "šanel" tašnica u različitim bojama, čija je cena oko 10.000 evra pa naviše. U pitanju je model koji nikad ne izlazi iz mode i svake godine je sve skuplji, pa se tako može reći da Sofija pametno investira svoj novac.

Foto: Printscreen/Instagram

Pored njih, ona je uslikala i čuvene "birkinke" i jednu "keli" brenda "ermes", čije se cene kreću od 15.000 evra.

Prostom računicom, samo na ovim fotkama verenica Luke Jovića je pokazala "tričavih" 160.000 evra, što je svrstava među one s najskupljim tašnicama na našoj javnoj sceni.

1/6 Vidi galeriju Sofija Milošević Foto: Printscreen Instagram, Prinstscreen/Instagram

Mašala!

Kurir.rs

Sofija Milošević vežba: